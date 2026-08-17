Νεκρή στα 36 της βρέθηκε η ηθοποιός των ταινιών τρόμου «Scream», Χέιντεν Πανετιέρ

Η 36χρονη πρωταγωνίστρια των «Heroes» και «Nashville» έφυγε από τη ζωή στις 16 Αυγούστου

Η Χέιντεν Πανετιέρ, η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τις σειρές «Heroes» και «Nashville» και τις ταινίες τρόμου «Scream», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών, όπως επιβεβαιώθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026.

Η ηθοποιός θα γινόταν 37 ετών στις 21 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία του θανάτου της. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στους θαυμαστές της, ιδιαίτερα καθώς η τελευταία ανάρτηση που είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα και την έδειχνε χαμογελαστή και ανέμελη.

Η τελευταία της ανάρτηση

Στις 27 Ιουλίου 2026, η Χέιντεν Πανετιέρ είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία πόζαρε μαζί με τον φίλο της και φωτογράφο Ράνταλ Σλάβιν.

Στο στιγμιότυπο χαμογελούσε, έκλεινε παιχνιδιάρικα το ένα μάτι και έβγαζε τη γλώσσα της στην κάμερα, έχοντας το χέρι της γύρω από τον Ράνταλ Σλάβιν. Η φωτογραφία φαίνεται να είχε τραβηχτεί σε χώρο όπου πραγματοποιούνταν κάποια πολυσύχναστη εκδήλωση. «Όμορφες στιγμές και καλοί φίλοι», είχε γράψει στη λεζάντα, κάνοντας αναφορά στον Ράνταλ Σλάβιν. Τότε ήταν απλώς ένα χαρούμενο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της. Μετά την είδηση του θανάτου της, όμως, η συγκεκριμένη φωτογραφία απέκτησε διαφορετική σημασία για τους ανθρώπους που την ακολουθούσαν.

Η τελευταία ανάρτηση της ηθοποιού άρχισε να γεμίζει με μηνύματα ανθρώπων που δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι η Χέιντεν Πανετιέρ είχε φύγει από τη ζωή. Πολλοί εξέφραζαν τη θλίψη τους και θυμούνταν τις ταινίες και τις σειρές στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει, ενώ αρκετοί αρχικά πίστευαν ότι η είδηση μπορεί να μην ήταν αληθινή. «Είμαι σε σοκ. Είναι τόσο άδικο. Αναπαύσου εν ειρήνη μαζί με τον αδελφό σου», έγραψε ένας θαυμαστής. Άλλοι σημείωναν ότι η απώλειά της τούς άγγιξε ιδιαίτερα, καθώς είχαν μεγαλώσει παρακολουθώντας τη Χέιντεν Πανετιέρ στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.

Hayden Panettiere appeared happy and carefree in final Instagram post weeks before sudden death at 36 https://t.co/CNCY3KpTKg pic.twitter.com/b9dDmZ0ucX August 17, 2026

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Σε ανακοίνωσή της μετά τον θάνατό της, η οικογένεια της Χέιντεν Πανετιέρ ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο πατέρας της, Σκιπ Πανετιέρ, την περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που έφερνε τεράστια αγάπη και χαρά τόσο στους δικούς της ανθρώπους όσο και στα εκατομμύρια των θεατών που την παρακολουθούσαν στην οθόνη.

Είχε μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της

Τον Μάιο του 2026, η Χέιντεν Πανετιέρ είχε κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning». Στο βιβλίο είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για δύσκολες περιόδους της ζωής της, τις μάχες της με το αλκοόλ και τον εθισμό, την κατάθλιψη, τις κακοποιητικές σχέσεις και τις πιέσεις που αντιμετώπισε έχοντας βρεθεί στη δημοσιότητα από πολύ μικρή ηλικία.

Η ηθοποιός είχε αναφερθεί επίσης στον θάνατο του μικρότερου αδελφού της, Τζάνσεν Ρέιν Πανετιέρ, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2023, σε ηλικία 28 ετών, εξαιτίας καρδιολογικού προβλήματος. Η απώλειά του την είχε σημαδέψει βαθιά. Η ίδια είχε περιγράψει τον πόνο της λέγοντας ότι, όταν έχασε τον αδελφό της, αισθάνθηκε σαν να είχε χάσει «τη μισή ψυχή» της.

Η επιστροφή στην υποκριτική

Έπειτα από πολυετή αποχή, η Χέιντεν Πανετιέρ είχε επιστρέψει στην υποκριτική, ενσαρκώνοντας ξανά την Κίρμπι Ριντ στην ταινία «Scream VI» το 2023.

Τα επόμενα χρόνια συνέχισε να εμφανίζεται σε νέες παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Amber Alert» και «Sleepwalker». Μόλις έναν μήνα πριν από τον θάνατό της είχε ακυρώσει την προγραμματισμένη συμμετοχή της στο συνέδριο Creep I.E. Con. Εκπρόσωπός της είχε εξηγήσει τότε ότι η ακύρωση οφειλόταν σε προσωπικό οικογενειακό ζήτημα που αφορούσε την υγεία ηλικιωμένου συγγενικού της προσώπου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ