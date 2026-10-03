Ελένη Καστάνη: «Όταν μπήκα στο ιατρείο στο Κολωνάκι ήταν τόσο μεγάλο το γλείψιμο που έφυγα αμέσως»

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ελένη Καστάνη θυμήθηκε το ραντεβού που είχε κάνει και εκείνη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε η Ελένη Καστάνη, η οποία εξιστόρησε και τη δική της εμπειρία από μία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά», η δημοφιλής ηθοποιός θυμήθηκε τον τραγουδιστή λέγοντας πως γνωρίζοντας και τον έβλεπε καθώς είχαν την ίδια καταγωγή, τη Σητεία.

«Δεν μπορώ να πω ότι ήταν φίλος μου, ήταν γνωστός μου, τον συναντούσα στη Σητεία, στο αεροπλάνο, τα λέγαμε».

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr