Έριξαν 96 εκατομμύρια μαύρες μπάλες σε ταμιευτήρα του Λος Άντζελες: Γιατί τις αποσύρουν 10 χρόνια μετά

Το πρωτοποριακό μέτρο περιόρισε την εξάτμιση και βοήθησε στην προστασία της ποιότητας του νερού, όμως πλέον οι μαύρες μπάλες αποσύρονται.

Το καλοκαίρι του 2015, μια ασυνήθιστη εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου, καθώς ένας από τους βασικούς ταμιευτήρες πόσιμου νερού του Λος Άντζελες καλύφθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από εκατομμύρια μικρές μαύρες πλαστικές μπάλες.

Οι λεγόμενες shade balls δεν ήταν κάποιο πείραμα, αλλά μια λύση που εφαρμόστηκε εν μέσω της μεγάλης ξηρασίας στην Καλιφόρνια. Στόχος ήταν να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα δύο προβλήματα, η απώλεια νερού λόγω εξάτμισης και η υποβάθμιση της ποιότητάς του από την ηλιακή ακτινοβολία.

96 εκατομμύρια μπάλες σε έκταση 70 εκταρίων

Στον ταμιευτήρα του Λος Άντζελες, στην περιοχή Sylmar της κοιλάδας San Fernando, απλώθηκαν συνολικά 96 εκατομμύρια μαύρες πλαστικές μπάλες. Κάθε μία είχε διάμετρο περίπου 10 εκατοστά και όλες μαζί κάλυψαν μια επιφάνεια περίπου 70 εκταρίων. Το συνολικό κόστος του εγχειρήματος ανήλθε σε περίπου 34 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 29,3 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκυρία ήταν κρίσιμη. Η Καλιφόρνια βίωνε μία από τις χειρότερες ξηρασίες των τελευταίων δεκαετιών και οι αρχές είχαν ήδη επιβάλει πρωτοφανείς περιορισμούς στην κατανάλωση νερού.

Οι μπάλες λειτουργούσαν ως ένα είδος πλωτού καλύμματος. Περιορίζοντας την έκθεση του νερού στην ηλιακή ακτινοβολία, περιόριζαν την εξάτμιση και ταυτόχρονα συνέβαλλαν στη μείωση των συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη φυκιών. Οι εκτιμήσεις των αρχών ανέφεραν ότι το σύστημα μπορούσε να αποτρέπει την απώλεια περισσότερων από 1,1 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ετησίως.Το υλικό τους ήταν πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, κατάλληλο για επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το μαύρο χρώμα προερχόταν από την προσθήκη αιθάλης, η οποία βοηθούσε στην προστασία του πλαστικού από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Το σύστημα είχε σχεδιαστεί για περίπου 10 χρόνια

Όταν εγκαταστάθηκαν οι μπάλες, οι υπεύθυνοι υπολόγιζαν ότι θα είχαν διάρκεια ζωής περίπου μία δεκαετία. Μετά από αυτό το διάστημα, ήταν αναμενόμενο να αρχίσουν να φθείρονται και να χρειάζονται αντικατάσταση. Πράγματι, περισσότερο από δέκα χρόνια μετά την αρχική εγκατάσταση, οι μπάλες αποσύρονται σταδιακά, ωστόσο, δεν θα αντικατασταθούν με νέες.

Ο λόγος είναι ότι, παρά την επιτυχία του μέτρου, η λύση δεν θεωρείται πλέον η καταλληλότερη για το συγκεκριμένο σύστημα ύδρευσης. Τα κενά ανάμεσα στις μπάλες μπορούν να επιτρέπουν την είσοδο σκόνης και άλλων σωματιδίων από την ατμόσφαιρα, ενώ η φθορά του πλαστικού δημιουργεί επιπλέον περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Η νέα λύση είναι μονάδα προεπεξεργασίας

Αντί για την πλωτή κάλυψη, κατασκευάστηκε μονάδα προεπεξεργασίας νερού στην έξοδο του ταμιευτήρα. Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί ώστε να απομακρύνει ρύπους και παραπροϊόντα που μπορεί να δημιουργούνται από την έκθεση του νερού στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως το βρωμικό, πριν το νερό διοχετευθεί στο δίκτυο ύδρευσης του Λος Άντζελες.

Έτσι, οι εκατομμύρια μαύρες μπάλες που κάποτε κάλυπταν τον ταμιευτήρα δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν. Το πείραμα, πάντως, έχει ήδη πετύχει τον βασικό του στόχο, να περιορίσει σημαντικά την απώλεια νερού και να συμβάλει στην προστασία της ποιότητάς του σε μια περίοδο μεγάλης λειψυδρίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ