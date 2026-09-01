Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που άυπνος οδηγός ταξί αποκοιμιέται και σκοτώνει 59χρονο

Βίντεο από κάμερα οχήματος καταγράφει τη στιγμή που 45χρονος οδηγός ταξί αποκοιμιέται ενώ οδηγεί, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να σκοτώσει 59χρονο άνδρα στη Βρετανία.

Ο 45χρονος Κολαγουόλε Ερούνκουλου, ταξιτζής στο επάγγελμα, κινούνταν στον δρόμο A23 στο Μέρσταμ της Βρετανίας, όταν έχασε τον έλεγχο του Audi που οδηγούσε. Το όχημά του παρέκκλινε της πορείας του και έπεσε πάνω στον 59χρονο Φίλιπ Ντρέι, ο οποίος βρισκόταν σταματημένος σε εσοχή του δρόμου για να κάνει διάλειμμα.

Τη στιγμή που ο 59χρονος άνοιγε την πόρτα του Volkswagen του για να ξαναμπεί στο αυτοκίνητο, παρασύρθηκε από το Audi και έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Εργαζόταν επί 53 ώρες για τρεις ημέρες

Τα στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα της αστυνομίας της περιοχής είναι αποκαλυπτικά για την εξαντλητική κατάσταση του οδηγού. Την ημέρα του δυστυχήματος οδηγούσε επί 12 συνεχόμενες ώρες, αν και εκείνη τη στιγμή δεν μετέφερε επιβάτες.

Τις τελευταίες τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχε καλύψει 53 ώρες στο τιμόνι, ενώ το μεγαλύτερο διάστημα ξεκούρασης που είχε λάβει ήταν μόλις επτά ώρες, τρεις ημέρες πριν το δυστύχημα, ενώ στη συνέχεια έκανε διαλείμματα μόνο δύο έως τεσσάρων ωρών.

Το βίντεο δείχνει τον 45χρονο να δίνει μάχη να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά, μέχρι που πέφτει σε «μικροΰπνο», μια στιγμιαία απώλεια αίσθησης λίγων δευτερολέπτων όπου ο εγκέφαλος σταματά να επεξεργάζεται πληροφορίες, πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Τι αποφάσισε το δικαστήριο

Ο Ερούνκουλου, ο οποίος έχει διπλή βρετανική και νιγηριανή υπηκοότητα και διαμένει στο Μπέξλεϊχιθ του Λονδίνου, ομολόγησε την ενοχή του στο Δικαστήριο του Γκίλντφορντ για την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση έξι ετών, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε αφαίρεση της άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια και υποχρέωση επανεξέτασης. Η δικαστής Πατρίσια Λις τόνισε πως ο κατηγορούμενος γνώριζε την κατάσταση της εξάντλησής του και παρ' όλα αυτά συνέχισε να οδηγεί επαγγελματικά, σημειώνοντας πως «όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν είχε κοιμηθεί».

Η απόφαση της οικογένειας για το βίντεο του δυστυχήματος και το συγκινητικό αντίο στον 59χρονο

Η οικογένεια του Φίλιπ Ντρέι έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη δημοσιοποίηση του βίντεο, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τους κινδύνους της οδήγησης υπό καθεστώς κόπωσης.

Η αδελφή του 59χρονου τον περιέγραψε ως έναν αξιόπιστο, σταθερό και αξιοπρεπή άνθρωπο που νοιαζόταν βαθιά για τους άλλους, υπογραμμίζοντας την τραγική ειρωνεία ότι ο ίδιος υπήρξε προσεκτικός και ευσυνείδητος οδηγός σε όλη του τη ζωή.

Η σύντροφός του έκανε λόγο για ένα τεράστιο συναισθηματικό και σωματικό κενό, ανακαλώντας τις καθημερινές τους τηλεφωνικές επαφές και χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «αδελφό» και το στήριγμά της.

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