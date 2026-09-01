«Ο εφιάλτης των GPS»: Ο ανισόπεδος κόμβος roller coaster στην Κίνα με τα 5 επίπεδα και τις 11 ράμπες (vid)

Ο ανισόπεδος κόμβος Qianchun στην Κίνα μοιάζει με γιγαντιαίο λούνα παρκ, αποτελώντας ένα από τα πιο περίπλοκα οδικά έργα στον πλανήτη.

Η Κίνα κατασκευάζει εδώ και δεκαετίες μερικές από τις πιο εντυπωσιακές οδικές υποδομές στον κόσμο, όμως ο ανισόπεδος κόμβος Qianchun στην ορεινή επαρχία Guizhou ξεπερνά κάθε φαντασία.

Βλέποντάς τον από ψηλά, το τεράστιο αυτό οδικό σύμπλεγμα θυμίζει ένα πραγματικό roller coaster σχεδιασμένο για αυτοκίνητα και φορτηγά. Πώς ένα απαιτητικό ορεινό έδαφος ανάγκασε τους μηχανικούς να δημιουργήσουν έναν κόμβο-λαβύρινθο, ο οποίος έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα αξιοθέατα του ασιατικού γίγαντα αλλά και στον απόλυτο «εφιάλτη» για τα συστήματα πλοήγησης;

Ο λόγος που οδήγησε τους μηχανικούς να κάνουν τον δρόμο... roller coaster

Η αιτία για την περίπλοκη μορφή του έγκειται στην μορφολογία της περιοχής. Η επαρχία Guizhou διαθέτει ιδιαίτερα ορεινό και ανάγλυφο έδαφος, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την κατασκευή ενός παραδοσιακού οδικού δικτύου χωρίς να αλλοιωθεί πλήρως το φυσικό τοπίο.

Έτσι, οι μηχανικοί σχεδίασαν μια κατασκευή πολλαπλών επιπέδων για να καλύψουν τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 2009 και ολοκληρώθηκε το 2017.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόμβου

Το αποτέλεσμα είναι μια γιγαντιαία υποδομή με εντυπωσιακά στοιχεία:

Μήκος & Ράμπες: Εκτείνεται σε συνολικό μήκος 5,27 χιλιομέτρων και αποτελείται από 11 ράμπες.

Εκτείνεται σε συνολικό μήκος 5,27 χιλιομέτρων και αποτελείται από 11 ράμπες. Κατευθύνσεις: Διοχετεύει την κυκλοφορία προς οκτώ διαφορετικές κατευθύνσεις.

Διοχετεύει την κυκλοφορία προς οκτώ διαφορετικές κατευθύνσεις. Επίπεδα & Υψόμετρο: Αναπτύσσεται σε πέντε διαφορετικά επίπεδα ύψους, με το υψηλότερο σημείο να βρίσκεται 55 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Ο εφιάλτης των συστημάτων πλοήγησης

Η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού είναι το στοιχείο που κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον. Τα διαφορετικά τμήματα διασταυρώνονται σε ποικίλα ύψη, υποχρεώνοντας τους οδηγούς να παρακολουθούν με απόλυτη προσοχή τις σημάνσεις για να μην χάσουν την έξοδο.

Το δίκτυο είναι τόσο μπερδεμένο που έγινε διεθνώς γνωστό για τη δυσκολία προσανατολισμού που προκαλεί, καθώς ακόμα και ορισμένα συστήματα GPS δυσκολεύονται να διαβάσουν σωστά τις πολλαπλές συνδέσεις του.

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