Ξεκίνησε το 1998 και βρίσκεται ακόμη στον δρόμο: Η διαδρομή του ανθρώπου που αρνείται να πάρει μεταφορικό μέσο

Ένα ταξίδι που υπολόγιζε ότι θα διαρκούσε περίπου 12 χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια αποστολή σχεδόν τριών δεκαετιών.

Τον Νοέμβριο του 1998, ο Karl Bushby ξεκίνησε από την Punta Arenas, στο νότιο άκρο της Χιλής, με έναν στόχο που έμοιαζε σχεδόν αδύνατος: να επιστρέψει περπατώντας μέχρι την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Hull της Αγγλίας.

Σχεδόν 28 χρόνια αργότερα, ο πρώην αλεξιπτωτιστής του Βρετανικού Στρατού συνεχίζει την αποστολή του, που έχει ονομάσει Expedition Goliath, έχοντας διανύσει περισσότερα από 49.110 χιλιόμετρα.

Όταν ξεκίνησε, ο Bushby έθεσε δύο βασικούς κανόνες: να μην χρησιμοποιήσει κανένα μέσο μεταφοράς για να προχωρήσει και να μην επιστρέψει σπίτι μέχρι να ολοκληρώσει ολόκληρη τη διαδρομή. Αυτό που αρχικά υπολόγιζε ότι θα διαρκούσε περίπου 12 χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια περιπέτεια σχεδόν τριών δεκαετιών. Ωστόσο η διαδρομή του δεν ήταν πάντα ήρεμη. Πολλά θέματα όπως βίζες, κλειστά σύνορα, διεθνείς συγκρούσεις αλλά και η πανδημία του κορονοϊού τον ανάγκασαν να σταματήσει ή να αλλάξει την πορεία του αρκετές φορές.

Από την Παταγονία μέχρι την Κασπία

Στη διάρκεια της διαδρομής του έχει περάσει από 25 χώρες, διασχίζοντας μερικές από τις πιο δύσκολες περιοχές του πλανήτη.

Η διαδρομή ξεκίνησε από την Παταγονία και συνεχίστηκε μέσω Αργεντινής, Περού, Εκουαδόρ, Κολομβίας, Παναμά, Κόστα Ρίκα, Νικαράγουας, Ονδούρας, Γουατεμάλας και Μεξικού. Στη συνέχεια πέρασε στις ΗΠΑ και τον Καναδά, πριν συνεχίσει προς τη Ρωσία, τη Μογγολία, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τελικά την Ευρώπη.

Το 2001 αντιμετώπισε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του, όταν διέσχισε το Darién Gap, την εξαιρετικά δύσβατη περιοχή ανάμεσα στην Κολομβία και τον Παναμά. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2006, ακολούθησε ακόμη πιο ακραία διαδρομή, διασχίζοντας το Βερίγγειο Στενό μεταξύ Αλάσκας και Ρωσίας πάνω στον πάγο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εγχειρήματα πραγματοποιήθηκε το 2024, όταν ο Bushby χρειάστηκε να περάσει από το Καζακστάν προς την Ευρώπη χωρίς να χρησιμοποιήσει διαδρομή μέσω Ρωσίας ή Ιράν, και έτσι η μόνη λύση ήταν η Κασπία Θάλασσα.

Για να παραμείνει πιστός στον κανόνα του, αποφάσισε να διασχίσει κολυμπώντας περίπου 288 χιλιόμετρα μέχρι το Αζερμπαϊτζάν. Το εγχείρημα διήρκεσε 31 ημέρες. Ένα σκάφος υποστήριξης χρησιμοποιήθηκε μόνο για ξεκούραση και ύπνο, ενώ την ίδια την απόσταση την κάλυψε κολυμπώντας.

Απομένει η τελευταία μεγάλη δοκιμασία

Πλέον ο Bushby βρίσκεται στην τελική φάση της διαδρομής του στην Ευρώπη. Έχει περάσει από χώρες όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία και στόχος του είναι να φτάσει στο Καλαί της Γαλλίας μέσα στο 2026. Από εκεί τον περιμένει πιθανότατα το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο, η Μάγχη.

Ο Bushby θέλει να διατηρήσει τη δέσμευσή του να μην χρησιμοποιήσει μεταφορικό μέσο και έχει ζητήσει άδεια για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία του Eurotunnel, αν και δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι θα του επιτραπεί η διέλευση. Αν δεν λάβει την απαραίτητη άδεια, έχει εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να κολυμπήσει τη Μάγχη, μια απόσταση περίπου 33,7 χιλιομέτρων.

Η Expedition Goliath έχει μέχρι σήμερα διαρκέσει σχεδόν 28 χρόνια. Ο Bushby έχει διανύσει περισσότερα από 49.000 χιλιόμετρα, έχει κάνει περίπου 75 εκατομμύρια βήματα και έχει περάσει από ερήμους, ζούγκλες, βουνά και αρκτικές περιοχές. Έχοντας ολοκληρώσει πάνω από το 98% της διαδρομής, απέχει πλέον περίπου 900 χιλιόμετρα από το Ηνωμένο Βασίλειο.