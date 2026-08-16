Πριν από 64 χρόνια ήταν μια άγονη έκταση: Σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνητά δάση του κόσμου

Το 1962, περισσότεροι από 350 νέοι δασολόγοι έφτασαν στη Σαϊχανμπά για να αναστήσουν μια περιοχή που είχε καταστραφεί από την υλοτομία, τις πυρκαγιές και τη διάβρωση.

Στα υψίπεδα της επαρχίας Χεμπέι, στη βόρεια Κίνα, βρίσκεται σήμερα μία από τις μεγαλύτερες δασικές εκτάσεις που έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Σαϊχανμπά καταλαμβάνει περίπου 75.000 εκτάρια και είναι πλέον καλυμμένο από χιλιάδες δέντρα, ενώ πριν από λίγο περισσότερο από μισό αιώνα κυριαρχούσαν το γυμνό έδαφος, η άμμος και οι ισχυροί άνεμοι.

Από αυτοκρατορικό καταφύγιο σε άγονη έκταση

Η σημερινή εικόνα της Σαϊχανμπά δύσκολα θυμίζει την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι πρώτοι εργαζόμενοι. Για αιώνες, η περιοχή είχε ιδιαίτερη σημασία για τους αυτοκράτορες της δυναστείας Τσινγκ, οι οποίοι τη χρησιμοποιούσαν ως θερινό καταφύγιο και κυνηγότοπο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια της δυναστείας, τα δάση άρχισαν να εξαφανίζονται σταδιακά εξαιτίας των πυρκαγιών, της υλοτομίας και των συγκρούσεων που έπληξαν την περιοχή. Η απώλεια της βλάστησης δεν επηρέασε μόνο τη Σαϊχανμπά. Οι ισχυροί άνεμοι από την Εσωτερική Μογγολία παρέσερναν άμμο και σκόνη προς άλλες περιοχές της βόρειας Κίνας. Οι αμμοθύελλες έφταναν επανειλημμένα μέχρι το Πεκίνο, καθιστώντας την αποκατάσταση της βλάστησης ζήτημα περιβαλλοντικής σημασίας για ολόκληρη την περιοχή.

🌱✨ De um deserto árido a uma floresta verdejante: Saihanba, na província de Hebei, é um milagre da dedicação da China ao desenvolvimento sustentável — fruto dos incansáveis esforços de três gerações. 🇨🇳💚#ChinaVerde pic.twitter.com/1t0Ky8izUM August 27, 2025

Το μεγάλο εγχείρημα ξεκίνησε το 1962, όταν περισσότεροι από 350 νέοι δασολόγοι στάλθηκαν στη Σαϊχανμπά με στόχο να δημιουργήσουν ξανά το δάσος σχεδόν από το μηδέν. Η αποστολή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Έπρεπε να κατασκευάσουν τα δικά τους καταλύματα, να καλλιεργούν την τροφή τους και να αντιμετωπίσουν ακραίες καιρικές συνθήκες, με τις θερμοκρασίες τον χειμώνα να φτάνουν ακόμη και τους -40 βαθμούς Κελσίου. Τα πρώτα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από αποτυχίες. Οι ισχυροί άνεμοι ξέραιναν το έδαφος, το έντονο κρύο κατέστρεφε τα νεαρά δέντρα και πολλές φυτεύσεις δεν επιβίωναν. Οι δασολόγοι χρειάστηκε να δοκιμάσουν διαφορετικά είδη δέντρων και μεθόδους καλλιέργειας μέχρι να βρουν τρόπους που μπορούσαν να λειτουργήσουν στις συγκεκριμένες συνθήκες. Μέσα σε αυτό το σχεδόν γυμνό τοπίο, όμως, βρήκαν ένα σημάδι ότι η περιοχή μπορούσε ακόμη να φιλοξενήσει δέντρα: μια αγριόπευκη περίπου 200 ετών, η οποία είχε επιβιώσει από δεκαετίες περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Από τις πρώτες φυτεύσεις σε ένα τεράστιο δάσος

Οι δασολόγοι συνέχισαν να φυτεύουν και να φροντίζουν τα δέντρα, επεκτείνοντας σταδιακά τις περιοχές με βλάστηση. Με τον χρόνο, οι μικρές δασικές εκτάσεις άρχισαν να ενώνονται, δημιουργώντας μια τεράστια συνεχή μάζα δέντρων.

Από τις πρώτες φυτεύσεις σε ένα τεράστιο δάσος

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την έναρξη του εγχειρήματος, η Σαϊχανμπά έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνητά δάση στον πλανήτη. Η περιοχή λειτουργεί πλέον ως φυσικό ανάχωμα απέναντι στην ερημοποίηση και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει νέους βιότοπους για διαφορετικά είδη φυτών και ζώων.

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