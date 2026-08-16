Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Σκύρο, πλημμύρες στη Μάνη: Δύσκολη νύχτα σε δύο διαφορετικά μέτωπα

Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στη Σκύρο, με ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν την κατάσβεση, ενώ η Μάνη δοκιμάστηκε από σφοδρή νεροποντή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 το Σάββατο 15 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Ατσίτσα, στο δυτικό τμήμα της Σκύρου. Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης άνω των 7 μποφόρ, με ισχυρές ριπές που δυσκόλευαν σημαντικά τόσο τις επίγειες δυνάμεις όσο και τις ρίψεις των εναέριων μέσων.

Το μέτωπο κινήθηκε αρχικά προς τα νότια, με κατεύθυνση τον Άγιο Φωκά, και στη συνέχεια άνοιξε προς τα ανατολικά, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, το βάρος των επιχειρήσεων είχε μεταφερθεί προς την περιοχή Πεύκο, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε δοθεί επίσημος απολογισμός για την καμένη έκταση ή για πιθανές ζημιές σε κτίσματα.

Οι φλόγες κινούνταν σε δύσβατη δασική περιοχή, ενώ με το πρώτο φως αναμενόταν η επανέναρξη των εναέριων επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου είχαν επιχειρήσει περιοδικά έως 11 πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, ένα από τα οποία είχε αναλάβει τον συντονισμό. Μετά τη δύση του ηλίου, ωστόσο, η κατάσβεση συνεχίστηκε αποκλειστικά από τις επίγειες δυνάμεις.

Δύο μηνύματα του 112 και εκκενώσεις

Οι αλλαγές στην πορεία του μετώπου οδήγησαν στην ενεργοποίηση του 112 δύο φορές.

Στις 16:31 ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Φωκά να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες. Στις 18:15 ακολούθησε δεύτερο μήνυμα, με το οποίο κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή Πεύκο κλήθηκαν να κινηθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα της Σκύρου. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές κατοικίες, γεγονός που επέβαλε την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Ο δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου ότι η φωτιά είχε κατέβει προς τη θάλασσα και ότι, τη στιγμή των δηλώσεών του, δεν απειλούνταν οργανωμένοι οικισμοί. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοποιός περιέγραψε, πάντως, μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, εξαιτίας των ανέμων έντασης 7 και 8 μποφόρ.

Ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έφθασαν στη Σκύρο, με πλοίο από την Κύμη, ενισχύσεις από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Η συνολική δύναμη αυξήθηκε στους 89 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας. Η μεταφορά δυνάμεων από διαφορετικές περιφέρειες κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το ανάγλυφο, το πυκνό πευκοδάσος και οι συνεχείς μεταβολές του ανέμου δυσκόλευαν την εκτίμηση της πορείας της πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσε η πιθανότητα αναζωπυρώσεων πίσω από τις επίγειες δυνάμεις. Η έκταση και η δυναμική της πυρκαγιάς οδήγησαν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας δορυφορικής χαρτογράφησης Copernicus Emergency Management Service. Η ενεργοποίηση έλαβε τον κωδικό EMSR 923 και το σχετικό αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσω της ανάλυσης δορυφορικών εικόνων θα παραχθούν χάρτες της πληγείσας περιοχής, προκειμένου να υποστηριχθούν τόσο η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς όσο και η καταγραφή των συνεπειών της. Τα δεδομένα θα διατεθούν δωρεάν στους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη

Την ώρα που η Σκύρος έδινε μάχη με τις φλόγες, στην Ανατολική Μάνη σημειώθηκε ισχυρή νεροποντή. Το μπουρίνι που εκδηλώθηκε το απόγευμα προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στο Οίτυλο, στο Νέο Οίτυλο, στην Αλύπα, στην Κοκκάλα και στο Έξω Νυμφίο. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Καραβοστάσι, στο Λιμένι και στο Πόρτο Κάγιο. Οι μεγάλες ποσότητες νερού που κατέβαιναν από τις πλαγιές μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά τους δρόμους των παραθαλάσσιων οικισμών σε ορμητικούς χειμάρρους.

Νερά και φερτά υλικά μπήκαν σε κατοικίες και τουριστικά καταλύματα, ενώ σε αρκετά σημεία διακόπηκε η κυκλοφορία. Από το Καραβοστάσι μεταδόθηκαν αναφορές για αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν προς τη θάλασσα, ενώ στο Λιμένι ο δρόμος που διασχίζει τον οικισμό έκλεισε προσωρινά λόγω του νερού που κατέβαινε από το βουνό.

Πενήντα κλήσεις και δέκα διασώσεις

Από τις 16:30 και μετά, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε σπίτια και οχήματα. Πυροσβέστες απομάκρυναν δέκα ανθρώπους από αυτοκίνητα και τους μετέφεραν σε ασφαλή σημεία.

Στο Οίτυλο μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Την ίδια ώρα, συνεργεία και μηχανήματα έργου άρχισαν να απομακρύνουν πέτρες, λάσπη και άλλα φερτά υλικά από το οδικό δίκτυο, ενώ θα ακολουθήσει αναλυτική καταγραφή των ζημιών.

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