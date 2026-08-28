6 συμπεριφορές ανθρώπων που μοιάζουν αγενείς, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν ότι φροντίζουν τον εαυτό τους

Υπάρχουν συμπεριφορές που εύκολα παρεξηγούνται.

Το να ακυρώσεις μια έξοδο, να μην απαντήσεις αμέσως σε ένα μήνυμα ή να προτιμήσεις τον ύπνο από μια κοινωνική υποχρέωση μπορεί να θεωρηθεί από τους άλλους αδιαφορία ή και αγένεια, στην πραγματικότητα, όμως, πολλές φορές πρόκειται απλώς για τρόπους με τους οποίους ένας άνθρωπος προστατεύει τον χρόνο, την ενέργεια και την ψυχική του ισορροπία.

Η αυτοφροντίδα δεν έχει την ίδια μορφή για όλους. Για κάποιους σημαίνει περισσότερη κοινωνικότητα και για άλλους περισσότερη ησυχία, προσωπικός χρόνος και ξεκάθαρα όρια.

Ορισμένες συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν με τους συνηθισμένους κανόνες κοινωνικής ευγένειας μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελούν ένδειξη ότι κάποιος γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες του και προσπαθεί να τις σεβαστεί.

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