Ούτε τσίχλες ούτε αυτοκόλλητα: Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική λύση για να κόψετε το κάπνισμα και δεν είναι αυτό που νομίζετε

Τι έχει περισσότερες πιθανότητες να βοηθήσει έναν καπνιστή να κόψει το τσιγάρο: ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο ή ένα αυτοκόλλητο νικοτίνης; Νέα μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση δίνει μια απάντηση.

Η διακοπή του καπνίσματος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα έρευνα της Cochrane, μιας από τις πιο αυστηρές πηγές τεκμηριωμένης ιατρικής, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη βοηθούν περισσότερο στη διακοπή του καπνίσματος σε σχέση με τα παραδοσιακά υποκατάστατα νικοτίνης, όπως οι τσίχλες και τα αυτοκόλλητα.

Η ανασκόπηση εξέτασε 104 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν 29.861 ενήλικοι καπνιστές. Τα στοιχεία υψηλής βεβαιότητας δείχνουν ότι όσοι χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη είχαν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν μακριά από το κάπνισμα για τουλάχιστον έξι μήνες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι για κάθε 100 άτομα που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο αντί για συμβατικά υποκατάστατα νικοτίνης, όπως τσίχλες ή αυτοκόλλητα, μπορεί να υπάρξουν περίπου τέσσερις επιπλέον πρώην καπνιστές.

Η άλλη πλευρά του ατμίσματος

Οι ειδικοί επισημαίνουν, ωστόσο, ένα ακόμη εμπόδιο: την εσφαλμένη αντίληψη για τους κινδύνους. Το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) αναγνωρίζει ότι το άτμισμα δεν είναι ακίνδυνο, υπογραμμίζει όμως ότι είναι σημαντικά λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα και συγκαταλέγεται στα αποτελεσματικότερα εργαλεία για τη διακοπή του. Μεγάλο μέρος της βλάβης από το συμβατικό τσιγάρο προέρχεται από την καύση του καπνού και τις χιλιάδες τοξικές ουσίες που παράγει ο καπνός, και όχι από τη νικοτίνη καθαυτή.

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε ανεξάρτητη ανασκόπηση του King’s College London, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των βρετανικών υγειονομικών αρχών, σύμφωνα με την οποία η έκθεση σε τοξικές ουσίες είναι πολύ χαμηλότερη στους ανθρώπους που ατμίζουν σε σχέση με όσους συνεχίζουν να καπνίζουν συμβατικά τσιγάρα.

Έτσι, σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόβλημα δεν αποτελεί μόνο ο εθισμός στη νικοτίνη, αλλά και η παραπληροφόρηση. Τα επιστημονικά δεδομένα συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ εκατομμύρια καπνιστές ενδέχεται να μην γνωρίζουν ακόμη ποιες μέθοδοι προσφέρουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, εφόσον θέλουν να κόψουν οριστικά το τσιγάρο.

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