9 πράγματα που κάποτε θεωρούνταν “ντροπή”, αλλά οι νεότερες γενιές δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτά

Από το να μένεις με τους γονείς σου μέχρι το να ζητάς βοήθεια, πολλές επιλογές που παλαιότερα θεωρούνταν σημάδια αδυναμίας σήμερα αντιμετωπίζονται πολύ διαφορετικά.

Για όσους μεγάλωσαν στις δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80, η ενηλικίωση είχε συχνά ένα αρκετά συγκεκριμένο «manual»: να είσαι ανεξάρτητος, να δουλεύεις σκληρά, να μη μιλάς πολύ για τα προβλήματά σου και να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις προσδοκίες της κοινωνίας. Η προσωπική ζωή και οι δυσκολίες παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ιδιωτική υπόθεση.

Οι νεότερες γενιές, όμως, έχουν αρχίσει να αμφισβητούν αρκετούς από αυτούς τους κανόνες. Η οικονομική πραγματικότητα, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία και η διαφορετική αντίληψη για την επιτυχία έχουν αλλάξει σημαντικά το τι θεωρούμε «φυσιολογικό».

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