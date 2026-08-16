Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί από τη μεγάλη φωτιά – Εκκενώνονται οικισμοί

Δύο σοροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια Σαλαμίνας, ενώ η μεγάλη φωτιά συνεχίζει να μαίνεται και το 112 δίνει διαδοχικές εντολές εκκένωσης.

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Σαλαμίνα, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά, ενώ δύο σοροί εντοπίστηκαν στην περιοχή των Περιστεριών, κοντά στο σημείο από όπου φαίνεται να ξεκίνησε το μέτωπο. Οι σοροί, των οποίων τα στοιχεία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, εντοπίστηκαν επί της οδού Ανδρομάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 14:43. Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ενώ παράλληλα, δεύτερο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Σεληνίων.

Συνολικά για την αντιμετώπιση των δύο πυρκαγιών επιχειρούν στη Σαλαμίνα 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα.

Εγκαυματίες και απεγκλωβισμοί

Η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή των Περιστεριών, με σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με 4 ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης στο πεδίο.

Από την περιοχή των Περιστεριών παραλήφθηκαν τέσσερα άτομα με εγκαύματα, τα οποία βρίσκονταν σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ενώ ταυτόχρονα ένας ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας μετά τον απεγκλωβισμό του από το σπίτι του στην Κακή Βίγλα.

Εκκενώσεις μέσω θαλάσσης

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για την εκκένωση περιοχών που απειλούνται από τις φλόγες. Πολλά σκάφη του Λιμενικού βρίσκονται στην περιοχή, καθώς προετοιμάζεται σχέδιο εκκένωσης διά θαλάσσης από τα Σελήνια και την Κακή Βίγλα, εφόσον χρειαστεί.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης και προστασίας των κατοικημένων περιοχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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