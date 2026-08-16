Φωτιά στη Σαλαμίνα: Δύο μέτωπα σε Περιστέρια και Σελήνια – Εκκενώσεις με μηνύματα του 112 Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στις δύο πυρκαγιές

Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα, σε Περιστέρια και Σελήνια, με τις Αρχές να προχωρούν σε διαδοχικές εντολές εκκένωσης μέσω του 112.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στα Σελήνια, με τις φλόγες να κινούνται προς την Κακή Βίγλα. Οι πρώτες κλήσεις στην Πυροσβεστική έγιναν περίπου στις 14:45.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, γεγονός που ευνοεί την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών και δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης.

95 πυροσβέστες και επτά εναέρια μέσα

Για την αντιμετώπιση των δύο μετώπων κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Οι δυνάμεις έχουν κατανεμηθεί στα δύο μέτωπα, καθώς οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές του νησιού.

Διαδοχικά μηνύματα του 112

Στις 15:05 εστάλη μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από τις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ, με κατεύθυνση προς το Αιάντειο. Λίγο αργότερα, νέο μήνυμα του 112 αφορούσε την περιοχή Κολώνες, με τους πολίτες να καλούνται να απομακρυνθούν προς την παραλία Σατερλί.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια #Σαλαμίνα.

Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας και να μην επιστρέφουν στις περιοχές από τις οποίες έχουν απομακρυνθεί.

Σε αυξημένη επιφυλακή η Αττική

Η Σαλαμίνα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Η εξέλιξη των δύο μετώπων παρακολουθείται από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

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