Γιατί όλοι ψάχνουν για πανηγύρια κάθε καλοκαίρι;
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Τα πανηγύρια αποτελούν κάθε καλοκαίρι «hot topic» για ντόπιους και επισκέπτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί όμως όλοι «κυνηγούν» αυτή τη μορφή διασκέδασης;
Το ελληνικό καλοκαίρι και ιδιαίτερα ο Αύγουστος έχουν συνδεθεί στη συλλογική μνήμη με τα πανηγύρια, τα οποία την περίοδο που διανύουμε έχουν την τιμητική τους σε κάθε γωνιά της χώρας, είτε πρόκειται για νησιωτικούς είτε για ηπειρωτικούς προορισμούς.
Τόποι που στη συντριπτική τους πλειοψηφία τον χειμώνα παραμένουν σχεδόν έρημοι, το καλοκαίρι σφύζουν από ζωή, είτε από ντόπιους που πλέον έχουν μεταναστεύσει σε κάποια πόλη είτε από τουρίστες και παντός είδους επισκέπτες, εν πολλοίς νέους ηλικιακά.
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