Πέθανε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος – Πένθος για τον αδερφό του Μάκη
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδελφός του εκδότη της «Ζούγκλας», Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.
Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Αίγιο, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.
Ποιος ήταν ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος
Γεννημένος το 1955, ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος εργάστηκε επί σειρά ετών σε διαφορετικούς τομείς των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Για πολλά χρόνια εργάστηκε στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ, ως στέλεχος και δημοσιογράφος. Παρουσίαζε και επιμελούνταν ενημερωτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκπομπές.
Παράλληλα, συνεργάστηκε με εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες, συμμετέχοντας και σε ερευνητικά ρεπορτάζ κοινωνικού περιεχομένου.
Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την ενεργό δημοσιογραφία, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
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