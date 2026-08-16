Ασημίνα Ιγγλέζου: «Θα μπορούσα να είχα χάσει τη ζωή μου» – Ο ακρωτηριασμός μετά τα κρυοπαγήματα στο Μακαλού

Η Ασημίνα Ιγγλέζου μίλησε για την κατάκτηση του Μακαλού, τα σοβαρά κρυοπαγήματα που υπέστη στην κατάβαση και το χειρουργείο που θα κρίνει την έκταση του ακρωτηριασμού.

Η υπεραθλήτρια και υπερμαραθωνοδρόμος έγινε τον Μάιο η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την κορυφή του Μακαλού, στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ, υψώνοντας την ελληνική σημαία.

Η κατάβαση, όμως, εξελίχθηκε σε μια δύσκολη δοκιμασία. Λίγη ώρα μετά την κατάκτηση της κορυφής, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν απότομα, με ισχυρή ανεμοθύελλα, έντονη χιονόπτωση και ανέμους που έφταναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Ασημίνα Ιγγλέζου, όπως περιέγραψε, προσπάθησε να κατέβει όσο πιο γρήγορα μπορούσε από το μεγάλο υψόμετρο, καθώς υπήρχε και κίνδυνος χιονοστιβάδας. Δεν σταμάτησε για να αλλάξει γάντια, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά κρυοπαγήματα στα χέρια. Στην ίδια περιοχή, περίπου δύο ώρες αργότερα, σημειώθηκε χιονοστιβάδα που παρέσυρε ομάδα ορειβατών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια Αμερικανίδα ορειβάτισσα.

Το χειρουργείο και ο ακρωτηριασμός των ακροδαχτύλων

Περίπου τρεις μήνες μετά το περιστατικό και ύστερα από θεραπείες, η αθλήτρια έχει καταφέρει να διατηρήσει τρία από τα επτά δάχτυλα που είχαν υποστεί σοβαρή βλάβη. Το αριστερό χέρι έχει διασωθεί πλήρως, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά το δεξί. Όπως εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Espresso», οι γιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί να ακρωτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τεσσάρων δαχτύλων. Η ακριβής έκταση του ακρωτηριασμού, ωστόσο, θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο στο ΚΑΤ.

Η ίδια αναζήτησε και δεύτερη γνώμη στο εξωτερικό, προκειμένου να εξετάσει αν υπήρχε κάποια εναλλακτική λύση. Όπως ανέφερε, οι γιατροί που συμβουλεύτηκε συμφώνησαν ότι, δεδομένης της μεγάλης καταστροφής των ιστών, ο ακρωτηριασμός αποτελεί την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση. Η ίδια δεν σκέφτεται προς το παρόν την τοποθέτηση πρόσθετου μέλους, καθώς βασική της προτεραιότητα είναι να διατηρήσει τη λειτουργικότητα του χεριού της και να επιστρέψει στην ορειβασία.

«Η βαθιά της πίστη»

Η ίδια μίλησε και για την πίστη της, εξηγώντας ότι είναι κάτι που κρατά για τον εαυτό της και από το οποίο αντλεί δύναμη σε δύσκολες στιγμές. Στις αρχές Αυγούστου ταξίδεψε στην Τήνο για να εκπληρώσει ένα τάμα που είχε κάνει στην Παναγία, ζητώντας να πάνε όλα καλά με το χέρι της. Όπως είπε, η επίσκεψη στη Μεγαλόχαρη ήταν για εκείνη μια σημαντική εμπειρία και αισθάνθηκε ότι έπρεπε να εκπληρώσει την υπόσχεσή της, σκοπεύει, μάλιστα, να επιστρέψει στην Τήνο μετά το χειρουργείο.

Αναφερόμενη στην περιπέτεια που έζησε, τόνισε ότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Στη συνέχεια, όμως, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή της και ότι το σημαντικότερο ήταν πως επέστρεψε στην οικογένειά της. Παρά την περιπέτεια και την επικείμενη επέμβαση, η Ιγγλέζου δεν θέλει να εγκαταλείψει την ορειβασία. Όπως αποκάλυψε, σχεδιάζει να επιστρέψει στα Ιμαλάια τον Απρίλιο και να επιχειρήσει την ανάβαση στο Έβερεστ. Πριν από δύο χρόνια είχε καταγράψει και παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για την ταχύτερη ολοκλήρωση του Μεγάλου Μονοπατιού των Ιμαλαΐων με τα πόδια από γυναίκα, σε 52 ημέρες, 6 ώρες και 23 λεπτά.

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