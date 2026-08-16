Η Μαντόνα στα Μετέωρα - Η μυστική επίσκεψη στη Μονή Βαρλαάμ

Λίγο πριν τα 68α γενέθλιά της, η «βασίλισσα της ποπ» έκανε μια απόδραση από το Ιόνιο στους ιερούς βράχους, συζητώντας για την πνευματικότητα με τον ηγούμενο της μονής.

Όσοι παρακολουθούν την πορεία της Μαντόνα γνωρίζουν ότι πίσω από την προκλητική ποπ περσόνα και τα φώτα της δημοσιότητας, κρύβεται μια γυναίκα που δεν σταμάτησε ποτέ να ψάχνει απαντήσεις στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Αυτή τη φορά, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών της διακοπών στην Ελλάδα και λίγο πριν σβήσει τα 68 κεράκια της τούρτας της, η σταρ επέλεξε να ζήσει μια τελείως διαφορετική εμπειρία.

Εγκαταλείποντας για λίγες ώρες την πολυτελή βίλα όπου διέμενε στην Κέρκυρα μαζί με τον γιο της και στενούς της φίλους, ναύλωσε δύο ιδιωτικά ελικόπτερα με προορισμό έναν από τους πιο ενεργειακούς και επιβλητικούς τόπους του πλανήτη: τα Μετέωρα.

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