«Μου έκανε εξορκισμό σαν παιδί»: Η αποκάλυψη της Κάια Γκέρμπερ για την Σίντι Κρόφορντ

Η Κάια Γκέρμπερ αποκάλυψε ότι η μητέρα της, Σίντι Κρόφορντ, πίστευε πως ήταν «δαιμονισμένη» όταν ήταν παιδί και ότι υποβλήθηκε σε εξορκισμό.

Μια ιδιαίτερα απρόσμενη ιστορία από την παιδική της ηλικία αποκάλυψε η Κάια Γκέρμπερ, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της, Σίντι Κρόφορντ, πίστευε πως ήταν δαιμονισμένη και ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε εξορκισμό.

Το 24χρονο μοντέλο και ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Mitch Churi Chat Show», περιγράφοντας με χιουμοριστικό τρόπο την πεποίθησή της ότι προσελκύει «οντότητες από άλλες διαστάσεις». Η Γκέρμπερ θυμήθηκε μάλιστα ένα περιστατικό από το 2021, όταν συμμετείχε στα γυρίσματα του «American Horror Story: Double Feature», όταν η μητέρα της, της είχε δώσει αγιασμό, φοβούμενη μήπως η κόρη της κυριευτεί από κάποια υπερφυσική παρουσία.

«Έπαιζαν ντιτζεριντού σε όλο μου το σώμα»

Η Κάια Γκέρμπερ προχώρησε στη συνέχεια σε μια ακόμη πιο ασυνήθιστη αποκάλυψη, λέγοντας ότι είχε υποβληθεί σε εξορκισμό και όπως περιέγραψε, η διαδικασία περιλάμβανε ένα ντιτζεριντού, το παραδοσιακό πνευστό όργανο των αυτόχθονων λαών της Αυστραλίας, το οποίο έπαιζαν σε όλο της το σώμα.

Η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν επρόκειτο απλώς για μια ιστορία που ανέφερε για χάρη της συνέντευξης, τονίζοντας πως είναι κάτι που πραγματικά συνέβη. Η Κάια Γκέρμπερ είναι κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1998, έχει αποκτήσει επίσης τον 27χρονο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

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