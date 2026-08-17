Ούτε οι Βραζιλιάνοι το γνώριζαν: Η γέφυρα των 378 μέτρων που συνδέει τη Βραζιλία απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια γέφυρα 378 μέτρων στον ποταμό Οιαποκί συνδέει τη Βραζιλία με τη Γαλλική Γουιάνα, δηλαδή με γαλλικό έδαφος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Διμενική Γέφυρα του Οιαποκί αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα συνοριακά περάσματα στη Νότια Αμερική. Έχει μήκος 378 μέτρα και ενώνει τη βραζιλιάνικη πόλη Οιαποκί, στην πολιτεία Αμάπα, με το Σεν-Ζορζ-ντε-λ’Ογιαπόκ στη Γαλλική Γουιάνα.

Η ιδιαιτερότητά της βρίσκεται στο γεγονός ότι η Γαλλική Γουιάνα αποτελεί γαλλικό έδαφος και μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, όποιος διασχίζει τη γέφυρα εγκαταλείπει τη Βραζιλία και περνά σε περιοχή που ανήκει στη Γαλλία και εντάσσεται στην ΕΕ. Η γέφυρα ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011, όμως χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να δοθεί στην κυκλοφορία, κάτι που έγινε στις 18 Μαρτίου 2017. Μαζί με τη γέφυρα κατασκευάστηκαν και δρόμοι πρόσβασης μήκους 1,8 χιλιομέτρων στη βραζιλιάνικη πλευρά και 5,4 χιλιομέτρων στη γαλλική.

Ο ποταμός που αποτελεί σύνορο εδώ και περισσότερους από τρεις αιώνες

Το σύνορο ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Γαλλική Γουιάνα υπήρχε πολύ πριν κατασκευαστεί η γέφυρα. Ο ποταμός Οιαποκί αναγνωρίστηκε ως φυσικό όριο ήδη από το 1713, με την πρώτη Συνθήκη της Ουτρέχτης μεταξύ Πορτογαλίας και Γαλλίας. Για περισσότερους από τρεις αιώνες, ο ποταμός αποτελούσε το φυσικό σύνορο ανάμεσα στις δύο περιοχές. Πριν από την κατασκευή της γέφυρας, η μετακίνηση από τη μία όχθη στην άλλη γινόταν κυρίως με πλοιάρια.

Η λειτουργία της γέφυρας το 2017 πρόσθεσε για πρώτη φορά μια σταθερή οδική σύνδεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αντικαθιστώντας τις ακτοπλοϊκές διαβάσεις που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε. Η πρόσβαση στην Οιαποκί γίνεται μέσω του οδικού δικτύου της βόρειας Αμάπα, με τη διαδρομή από τη Μακαπά να οδηγεί προς το βορειότερο άκρο της Βραζιλίας. Η περιοχή δεν αποτελεί μόνο συνοριακό πέρασμα, εκεί βρίσκεται και το Μουσείο Kuahí, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 και είναι αφιερωμένο στη μνήμη, την τεκμηρίωση και την έρευνα γύρω από τους αυτόχθονες πληθυσμούς της Οιαποκί.

Το Εθνικό Πάρκο Κάμπο Οράνζ

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται επίσης το Εθνικό Πάρκο Κάμπο Οράνζ, μια προστατευόμενη ομοσπονδιακή περιοχή που δημιουργήθηκε το 1980.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ICMBio, το πάρκο καλύπτει έκταση 657.318,06 εκταρίων στο βόρειο άκρο της Αμάπα και αποτελεί σημαντικό τμήμα της περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής. Έτσι, η Οιαποκί συγκεντρώνει σε ένα σημείο μια ιστορική συνοριακή γραμμή, μια γέφυρα 378 μέτρων και ένα πέρασμα που οδηγεί από τη Βραζιλία σε γαλλικό έδαφος.

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