Νέα γέφυρα Παραγουάης–Αργεντινής μειώνει κατά 300 χλμ. τη «διαδρομή του καλαμποκιού» προς τη Βραζιλία

Μια νέα εμπορική διαδρομή μέσω Παραγουάης και Αργεντινής μπορεί να μειώσει σχεδόν 300 χλμ. τη μεταφορά καλαμποκιού προς τη Σάντα Καταρίνα.

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή γέφυρας πάνω από τον ποταμό Παρανά, που θα συνδέει την πόλη Mayor Otaño στην Παραγουάη με το Eldorado στην Αργεντινή. Από εκεί, τα φορτία θα διασχίζουν την επαρχία Misiones και θα εισέρχονται στη Βραζιλία μέσω της περιοχής Dionísio Cerqueira, στη δυτική Σάντα Καταρίνα.

Η νέα σύνδεση εκτιμάται ότι θα μειώσει τη διαδρομή του παραγουανικού καλαμποκιού προς τη Σάντα Καταρίνα κατά σχεδόν 300 χιλιόμετρα, περιορίζοντας το κόστος μεταφοράς και ενισχύοντας τον εφοδιασμό της τοπικής αγροκτηνοτροφικής βιομηχανίας.

Το μεγάλο έλλειμμα της Σάντα Καταρίνα

Η Σάντα Καταρίνα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χοιρινού κρέατος στη Βραζιλία και η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός πουλερικών. Ωστόσο, δεν παράγει αρκετό καλαμπόκι για να καλύψει τις ανάγκες της. Η ετήσια ζήτηση ξεπερνά τους 6,5 εκατ. τόνους, ενώ το έλλειμμα υπολογίζεται σε περίπου 4 έως 5 εκατ. τόνους. Η διαφορά καλύπτεται κυρίως από άλλες περιοχές της Βραζιλίας, αλλά και από την Αργεντινή και την Παραγουάη. Το κόστος μεταφοράς έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ζωοτροφές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% του κόστους παραγωγής σε ορισμένες μονάδες, ενώ το καλαμπόκι αποτελεί περίπου το 80% της διατροφής των ζώων.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της νέας διαδρομής είναι η απόσταση. Ενώ το καλαμπόκι από τις περιοχές παραγωγής της κεντρικής Βραζιλίας μπορεί να χρειάζεται να διανύσει πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, η απόσταση από τις περιοχές παραγωγής της Παραγουάης έως τη Dionísio Cerqueira είναι περίπου 200 χιλιόμετρα. Η μείωση της απόστασης σημαίνει λιγότερα έξοδα για καύσιμα, διόδια, χρόνο μεταφοράς και συντήρηση των οχημάτων.

Πρώτα τα πλοία, μετά η γέφυρα

Μέχρι να κατασκευαστεί η γέφυρα, προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν πορθμεία για τη μεταφορά φορτηγών μεταξύ Παραγουάης και Αργεντινής. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Σάντα Καταρίνα, οι απαραίτητες υποδομές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και τα πορθμεία έχουν παραδοθεί. Ο στόχος είναι τα πρώτα φορτηγά με παραγουανικό καλαμπόκι να χρησιμοποιήσουν τη διαδρομή από τον Δεκέμβριο του 2026. Ωστόσο, για να ξεκινήσει η λειτουργία απαιτούνται υποδομές ελέγχου και τελωνειακής εκκαθάρισης των φορτίων.

Η σύνδεση Mayor Otaño–Eldorado συζητείται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία από την Παραγουάη και την Αργεντινή. Το νέο στοιχείο είναι η ενεργή συμμετοχή της Σάντα Καταρίνα, η οποία ενδιαφέρεται να μετατρέψει τη γέφυρα σε μέρος ενός ευρύτερου εμπορικού διαδρόμου. Παρά τις συζητήσεις και τις επαφές μεταξύ των τριών πλευρών, η κατασκευή της γέφυρας δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την έναρξη ή την ολοκλήρωση των έργων. Το σχέδιο δεν αφορά μόνο το καλαμπόκι, η Σάντα Καταρίνα επιδιώκει επίσης να προσελκύσει περισσότερα φορτία από την Παραγουάη στα δικά της λιμάνια. Σήμερα, η Παραγουάη χρησιμοποιεί κυρίως τα λιμάνια του Santos στο Σάο Πάολο και του Paranaguá στην Πολιτεία Paraná για τις εισαγωγές και εξαγωγές της. Η νέα διαδρομή θα μπορούσε έτσι να δημιουργήσει έναν ευρύτερο εμπορικό διάδρομο μεταξύ Παραγουάης, Αργεντινής και νότιας Βραζιλίας, με το καλαμπόκι να αποτελεί το πρώτο σημαντικό φορτίο.

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