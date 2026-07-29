Φιάσκο με γέφυρα 2 εκατ. ευρώ στην Ινδία: Την έχτισαν με στροφή 90 μοιρών (vid)

Γέφυρα αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Ινδία κρίθηκε άχρηστη, καθώς κατασκευάστηκε με απότομη στροφή 90 μοιρών.

Για περισσότερα από επτά χρόνια, οι αρχές της πολιτείας Μάντια Πραντές στην κεντρική Ινδία επέβλεπαν την κατασκευή μιας γέφυρας με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πάνω από σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Αϊσμπάγκ.

Η επένδυση ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια ρουπίες (πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του έργου, τα αποτελέσματα δεν ήταν και τα αναμενόμενα, καθώς η διαδρομή περιλάμβανε μια στροφή σχεδόν 90 μοιρών που καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.

Τι πήγε - τόσο - λάθος στον σχεδιασμός της γέφυρας

Το έργο, που αρχικά αποσκοπούσε στην επίλυση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος, υπέστη πολλούς επανασχεδιασμούς με την πάροδο του χρόνου. Μία από τις κύριες προκλήσεις ήταν η ενσωμάτωση της υπερυψωμένης διάβασης με τη χάραξη μιας νέας γραμμής μετρό.

Οι τροποποιήσεις προκάλεσαν αλλεπάλληλες αστοχίες στον αρχικό σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα ήταν μια ράμπα εξόδου με τόσο κλειστή στροφή, που ούτε τα μικρά οχήματα δεν μπορούσαν να στρίψουν με ασφάλεια.

Σε διαθεσιμότητα επτά μηχανικοί

Η αντίδραση της πολιτειακής κυβέρνησης ήταν άμεση. Επτά μηχανικοί του Τμήματος Δημοσίων Έργων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για «βαριά αμέλεια». Επιπλέον, τόσο η κατασκευαστική εταιρεία όσο και ο σύμβουλος σχεδιασμού μπήκαν σε μαύρη λίστα, γεγονός που τους αποκλείει από μελλοντικούς δημόσιους διαγωνισμούς.

Αν και η γέφυρα σχεδιάστηκε το 2018 ως μια σύγχρονη λύση, κατέληξε σε φιάσκο. Οι αρχές δηλώνουν ότι εξετάζουν την πιθανή απαλλοτρίωση γειτονικών εκτάσεων για να ανασχεδιάσουν το ελαττωματικό τμήμα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει εσωτερικοί έλεγχοι για να κατανοηθεί πώς ένα τόσο προφανές λάθος πέρασε απαρατήρητο για χρόνια.

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