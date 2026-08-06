Ο Δούναβης «αποκάλυψε» αρχαία γέφυρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου: Εμφανίστηκαν τα θεμέλια μετά την πτώση της στάθμης του νερού

Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη έφερε στην επιφάνεια τα θεμέλια της γέφυρας που κατασκευάστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο το 328 μ.Χ.

Η σημαντική πτώση της στάθμης του ποταμού Δούναβη αποκάλυψε τμήματα από τα θεμέλια μιας από τις σημαντικότερες γέφυρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, προσφέροντας στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία μελέτης.

Τα υπολείμματα της αρχαίας Γέφυρας του Κωνσταντίνου, που συνήθως βρίσκονται κρυμμένα κάτω από τα νερά του ποταμού, έγιναν ορατά εξαιτίας της έντονης ξηρασίας και των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών που πλήττουν πολλές περιοχές της Ευρώπης. «Για τους αρχαιολόγους, αυτές είναι εξαιρετικά πολύτιμες στιγμές, καθώς η φύση αποκαλύπτει προσωρινά ένα αντικείμενο που συνήθως παραμένει κρυμμένο κάτω από τα νερά του Δούναβη», δήλωσε ο Πάβελ Ποπόφ από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο του Πλέβεν.

Η γέφυρα που ένωνε δύο επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Η πέτρινη γέφυρα κατασκευάστηκε με εντολή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ και εγκαινιάστηκε το 328 μ.Χ. Το εντυπωσιακό έργο συνέδεε την αρχαία πόλη Ούλπια Οίσκος στη σημερινή Βουλγαρία με τη Σουκιδάβα, στη σημερινή Ρουμανία, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα της εποχής. Με μήκος που ξεπερνούσε τα 2 χιλιόμετρα, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες γέφυρες της αρχαιότητας. Ωστόσο, η χρήση της φαίνεται πως κράτησε μόνο μερικές δεκαετίες, καθώς εκτιμάται ότι καταστράφηκε περίπου το 367 μ.Χ.

Ομάδα ειδικών από το μουσείο του Πλέβεν πραγματοποίησε εναέρια φωτογράφηση και καταγραφή των τμημάτων της γέφυρας που ήρθαν στην επιφάνεια κοντά στο χωριό Γίγκεν στη βόρεια Βουλγαρία. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για να χαρτογραφήσουν τα ορατά τμήματα των θεμελίων και να αξιολογήσουν την κατάσταση διατήρησης του αρχαίου μνημείου. Η προσωρινή αποκάλυψη της γέφυρας δίνει στους επιστήμονες μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά ένα έργο που για σχεδόν 1.700 χρόνια παρέμενε κρυμμένο κάτω από τα νερά του Δούναβη.

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