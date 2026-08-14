Χωρίς σταματημό: Ζευγάρι με 37 παιδιά θέλει να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά του

Από ένα τυφλό αγόρι που υιοθέτησαν από το Μεξικό μέχρι 37 παιδιά από διαφορετικές χώρες του κόσμου. Η οικογένεια Briggs αποκαλύπτει πώς μεγάλωσε τόσο πολύ και πώς καταφέρνει να λειτουργεί καθημερινά.

Ένα ζευγάρι που έχει 37 παιδιά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υποδεχθεί ακόμη περισσότερα παιδιά στην ολοένα και μεγαλύτερη οικογένειά του.

Ο Paul και η Jeane Briggs, ένα ζευγάρι από την Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν ήδη αρκετές υποχρεώσεις με τα μέλη της «μεγάλης οικογένειάς» τους, όμως με κάποιον τρόπο καταφέρνουν να έχουν ακόμη περισσότερη αγάπη να δώσουν.

Πως δημιουργήθηκε η μέγα-οικογένεια

Παρότι δεν είχαν ποτέ σκοπό να δημιουργήσουν μια οικογένεια που θα μπορούσε να συγκριθεί σε μέγεθος με έναν μικρό στρατό, οι δυο τους αγαπούν τη γεμάτη ζωή στο σπίτι τους, ακόμη κι αν το κόστος για να τραφούν όλοι είναι τεράστιο.

Ο 71χρονος Paul και η Jeane, που είναι παντρεμένοι εδώ και 50 χρόνια, απέκτησαν τρεις κόρες προτού βιώσουν μια αποβολή, γεγονός που τους οδήγησε να εξετάσουν το ενδεχόμενο της υιοθεσίας.

Το 1985, το ζευγάρι από τη Δυτική Βιρτζίνια επισκέφθηκε ένα ορφανοτροφείο στο Μεξικό και τελικά αποφάσισε να υποδεχθεί στην οικογένειά του ένα τυφλό αγόρι δύο ετών, τον Abraham.

Τα επόμενα χρόνια, η Jeane έμεινε έγκυος και απέκτησε ακόμη μία κόρη και τον πρώτο της γιο, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Paul, «μεγάλωσαν ουσιαστικά μαζί με τον Abraham».

Ο Paul εξήγησε στο podcast «Dad to Dad» ότι εκείνος και η Jeane αποφάσισαν να υιοθετήσουν αφού γνώρισαν την ιστορία παιδιών από τη Ρωσία που είχαν ταξιδέψει στις ΗΠΑ, αλλά δεν βρήκαν οικογένεια. Ανάμεσά τους ήταν δύο αγόρια με σοβαρά προβλήματα υγείας και δύο αδελφές, ηλικίας 9 και 7 ετών. Συγκινημένοι από την ιστορία τους, αποφάσισαν να υιοθετήσουν και τα τέσσερα παιδιά, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη δημιουργία μιας διεθνούς οικογένειας με παιδιά από την Ουκρανία, τη Βουλγαρία και την Γκάνα. Ο Paul χαρακτήρισε την υιοθεσία «μια πρόκληση, αλλά και ένα δώρο».

Η ζωή σε ένα σπίτι με σχεδόν 40 άτομα

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους, οι γονείς των 37 παιδιών μίλησαν για το πώς είναι σήμερα η ζωή στο πολυμελές νοικοκυριό τους, ενώ αναφέρθηκαν και στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η οικογένεια.

Ο Paul εξήγησε ότι εκείνος και η Jeane δεν είχαν σχεδιάσει να δημιουργήσουν μια «τεράστια οικογένεια», λέγοντας στο People: Ποτέ δεν υπήρξε η σκέψη «ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτόν ή εκείνον τον αριθμό». Όπως είπε και ο ίδιος ήταν απλώς μια σειρά από γεγονότα που συνεχώς έφερναν περισσότερα παιδιά στη ζωή τους.

Οι ηλικίες των παιδιών τους κυμαίνονται από 10 έως 47 ετών και, παρότι κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι η φροντίδα των μωρών είναι πιο εύκολη, η Jeane έχει διαφορετική άποψη.

Σήμερα, 14 από τα παιδιά τους ζουν στο σπίτι των περισσότερων από 460 τετραγωνικών μέτρων στο Falling Waters και όλοι πρέπει να συμμετέχουν στις καθημερινές υποχρεώσεις.

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