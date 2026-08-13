Έχασε το Rolex του πριν 30 χρόνια σε μια λίμνη: Έχει κάνει πάνω από 50 καταδύσεις για να το βρει

Αγόρασε το Rolex με όλες του τις οικονομίες και όταν το έχασε στη λίμνη άρχισε μια αναζήτηση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Tom Place είχε μόλις κλείσει τα 18 του χρόνια όταν κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο όνειρό του αγοράζοντας ένα Rolex Submariner Date 16610. Είχε συγκεντρώσει όλες του τις οικονομίες για να αποκτήσει το ρολόι, χωρίς να μπορεί φυσικά να φανταστεί ότι λίγους μήνες αργότερα θα ξεκινούσε μια αναζήτηση που θα κρατούσε για δεκαετίες.

Το καλοκαίρι του 1996 βρισκόταν σε μια βάρκα στη λίμνη Trout, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Κάποια στιγμή αποφάσισε να βουτήξει στο νερό και τότε συνέβη το απρόοπτο. Το κούμπωμα του Rolex έσπασε, το ρολόι έφυγε από τον καρπό του και χάθηκε στα σκοτεινά νερά της λίμνης. Το σημείο όπου έπεσε το Rolex είχε βάθος μεγαλύτερο από 24 μέτρα και ελάχιστη ορατότητα, γεγονός που έκανε την αποστολή ανάκτησης εξαιρετικά δύσκολη.

Από τον αυτοσχέδιο μαγνήτη στις επαγγελματικές καταδύσεις

Ο Place δεν εγκατέλειψε αμέσως την προσπάθεια. Βούτηξε ο ίδιος για να ψάξει στον βυθό, ενώ χρησιμοποίησε ακόμη και έναν μεγάλο βιομηχανικό μαγνήτη για να εντοπίσει το ρολόι. Παρά τις προσπάθειες, όμως, το Rolex δεν βρέθηκε ποτέ.

Με τον χρόνο, άρχισε να πιστεύει ότι το ρολόι (η σημερινή του αξία ανέρχεται στις 7.500-9.000 ευρώ) είχε καλυφθεί από τη λάσπη και τη βλάστηση στον πυθμένα της λίμνης. Για πολλά χρόνια η υπόθεση έμεινε στην αδράνεια, όμως η ιδέα ότι το Rolex μπορεί να βρίσκεται ακόμη εκεί δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του.

Το 2020 αποφάσισε να επιστρέψει στην αναζήτηση. Η πανδημία είχε βάλει στοπ (και) στη βιομηχανία του κινηματογράφου, στην οποία εργαζόταν ως ειδικός κινηματογραφικών σκηνών, και ο Place εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερό του χρόνο για να οργανώσει μια πολύ πιο σοβαρή επιχείρηση.

Εξοπλίστηκε με επαγγελματικό καταδυτικό εξοπλισμό και ειδικούς ανιχνευτές μετάλλων για υποβρύχιες έρευνες. Αντί να ψάχνει τυχαία, άρχισε να χωρίζει τον βυθό σε μικρότερα τμήματα και να ελέγχει συστηματικά κάθε περιοχή.

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει περίπου 60 ώρες καταδύσεων στην προσπάθειά του να εντοπίσει το Rolex. Στην πορεία έχει βρει διάφορα αντικείμενα που είχαν καταλήξει στη λίμνη, όπως λάστιχα, κουτάκια, άγκυρες και άλλα μεταλλικά αντικείμενα, αλλά όχι το ρολόι που ψάχνει.

Η λάσπη και η πυκνή βλάστηση στον βυθό κάνουν την αναζήτηση ακόμη πιο δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, ο Place εξακολουθεί να πιστεύει ότι το Rolex βρίσκεται εκεί.

Για τον ίδιο, πλέον δεν πρόκειται απλώς για ένα ακριβό ρολόι που χάθηκε. Είναι ένα προσωπικό στοίχημα που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 18 ετών και δεν έχει τελειώσει ακόμη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ