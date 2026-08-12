Λύθηκε το μυστήριο: Τι ήταν τα ιπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό της Κρήτης και της Αττικής;

Μια φωτεινή σπείρα εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό και προκάλεσε απορίες σε Κρήτη και Αττική. Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά αποκαλύπτει τι πραγματικά ήταν.

Ένα παράξενο φωτεινό σχήμα έκανε την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό της Κρήτης και της Αττικής το βράδυ της Τρίτης και για λίγη ώρα προκάλεσε απορίες. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν μια φωτεινή σπείρα να κινείται στον ουρανό, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν επρόκειτο για κάποιο άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο.

Το θέαμα ήταν πράγματι εντυπωσιακό, όμως η εξήγηση ήρθε από την επιστήμη. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε ότι δεν πρόκειται για UFO, αλλά για ένα φωτεινό νέφος που δημιουργήθηκε από αέρια και υπολείμματα προωθητικών ενός πυραύλου σε πολύ μεγάλο ύψος.

Η σπείρα που εμφανίστηκε μέσα στη νύχτα

Όταν ένας πύραυλος βρίσκεται σε πολύ μεγάλο ύψος, η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή. Τα αέρια που απελευθερώνονται από το ανώτερο στάδιό του δεν συμπεριφέρονται όπως τα καυσαέρια ενός αεροσκάφους χαμηλά στην ατμόσφαιρα.

Αντίθετα, διαστέλλονται ταχύτατα και μπορούν να καταλάβουν τεράστια έκταση. Όταν παράλληλα το ανώτερο στάδιο του πυραύλου περιστρέφεται ή αλλάζει προσανατολισμό, το νέφος που δημιουργείται μπορεί να αποκτήσει χαρακτηριστικό σπειροειδές ή κυκλικό σχήμα.

Αυτό ακριβώς είναι που έκανε το φαινόμενο να μοιάζει τόσο μυστηριώδες.

Παρόμοιοι σχηματισμοί έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν μετά από πυραυλικές εκτοξεύσεις, μεταξύ άλλων και σε αποστολές Falcon 9 της SpaceX.

Γιατί έλαμπε ενώ είχε νυχτώσει;

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το φωτεινό νέφος ήταν ορατό ενώ στην επιφάνεια της Γης είχε ήδη σκοτεινιάσει.

Η εξήγηση βρίσκεται στο ύψος του. Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος ο Ήλιος έχει δύσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων μπορεί ακόμη να φωτίζει τα αέρια και τα σωματίδια που έχουν απελευθερωθεί.

Το ηλιακό φως ανακλάται πάνω στο νέφος και δημιουργεί τη χαρακτηριστική φωτεινή εμφάνιση στον σκοτεινό ουρανό. Πρόκειται για το λεγόμενο twilight effect, ένα φαινόμενο που έχει καταγραφεί και σε άλλες περιπτώσεις μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων.

Ανάλογα με τις συνθήκες, το νέφος μπορεί να φαίνεται λευκό, γαλαζωπό ή να παίρνει ελαφρώς διαφορετικές αποχρώσεις, ενώ η πραγματική του έκταση μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής από το έδαφος.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν στην Κρήτη

Το εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε και σε βίντεο από την Κρήτη, όπου η φωτεινή σπείρα ξεχωρίζει καθαρά στον νυχτερινό ουρανό.

Οι εικόνες εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί το θέαμα προκάλεσε τόση συζήτηση. Η ασυνήθιστη μορφή του φωτεινού νέφους, σε συνδυασμό με την αργή ανάπτυξη και μετακίνησή του, μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάτι άγνωστο βρισκόταν πάνω από την Ελλάδα.

Παρόμοιες αναφορές υπήρξαν και από την Αττική, όπου κάτοικοι παρατήρησαν το ίδιο εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ