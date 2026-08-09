Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος: Ο αξέχαστος ρόλος στη «Λούφα», το «Ρεμπέτικο» και η ζωή μακριά από τα φώτα

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή στα 74 του, αφήνοντας πίσω του εμβληματικούς ρόλους στο ελληνικό σινεμά.

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, με μια παρουσία που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη, άφησε πίσω του ρόλους που αγαπήθηκαν, ατάκες που έμειναν και μια καλλιτεχνική διαδρομή που δεν περιορίστηκε ποτέ μόνο στην υποκριτική.

Ο ηθοποιός έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το «Ρεμπέτικο» μέχρι τη «Λούφα και Παραλλαγή» και το «Κάμπινγκ», ο Καλογερόπουλος έβαλε τη δική του σφραγίδα σε έργα που σημάδεψαν το ελληνικό σινεμά και την τηλεόραση.

Από τα Φιλιατρά στις μεγάλες οθόνες

Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Η πορεία του προς την υποκριτική ξεκίνησε στην Αθήνα, όπου σπούδασε στις δραματικές σχολές Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη και Αθηνών.

Η τηλεόραση μπήκε νωρίς στη ζωή του. Συμμετείχε στον «Χριστό ξανασταυρώνεται», ενώ ακολούθησαν σειρές όπως «Ο φωτογράφος του χωριού», «Οι παραστρατημένοι» και «Μεθυσμένη Πολιτεία».

Σύντομα, όμως, ήταν ο κινηματογράφος εκείνος που θα τον έκανε ευρύτερα γνωστό.

Το 1981 συμμετείχε στο «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού, δίπλα σε σημαντικούς ηθοποιούς όπως ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο Κώστας Τσάκωνας. Η ερμηνεία του τού χάρισε διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Δύο χρόνια αργότερα ήρθε το «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη, μία από τις ταινίες που σημάδεψαν το ελληνικό σινεμά. Και εκεί ο Καλογερόπουλος ξεχώρισε, κερδίζοντας ακόμη μία διάκριση στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Η «Λούφα» που τον έκανε αξέχαστο

Αν υπάρχει, ωστόσο, ένας ρόλος που συνδέθηκε περισσότερο από κάθε άλλον με το όνομά του, αυτός ήταν στη «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη.

Το 1984 υποδύθηκε τον στρατιώτη Γιάννη Παπαδόπουλο και η ερμηνεία του τού χάρισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η ταινία έγινε σημείο αναφοράς για το ελληνικό σινεμά και ο Καλογερόπουλος βρέθηκε ανάμεσα στους ηθοποιούς μιας γενιάς που έδωσε στο κοινό μια διαφορετική, πιο σατιρική και αντισυμβατική ματιά πάνω στην ελληνική πραγματικότητα.

Δεν έμεινε, όμως, μόνο μπροστά από την κάμερα. Ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ παράλληλα έγραψε ποίηση και τραγούδια, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργική του ανησυχία δεν περιοριζόταν σε έναν μόνο χώρο.

Το «Κάμπινγκ» και η τηλεοπτική του διαδρομή

Στην τηλεόραση συνέχισε να εμφανίζεται σε σειρές όπως «Χαίρε Τάσο Καρατάσο», «Όλη η δόξα, όλη η χάρη» και «Ερασιτέχνης άνθρωπος».

Ξεχωριστή θέση είχε το «Κάμπινγκ», η σειρά της ΕΡΤ που προβλήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 και έγινε μία από τις χαρακτηριστικές κωμωδίες της εποχής.

Ο Καλογερόπουλος, όμως, δεν έμοιαζε ποτέ να ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη δημοσιότητα. Η πορεία του ήταν πιο προσωπική και περισσότερο συνδεδεμένη με τη δημιουργία.

Αυτό φάνηκε ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν επέστρεψε στη Μεσσηνία.

Το «Τρενοτεχνείο» και η επιστροφή στις ρίζες

Στην Κυπαρισσία δημιούργησε μαζί με φίλους και συνεργάτες το «Τρενοτεχνείο», έναν χώρο πολιτισμού που έγινε σημείο συνάντησης για παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές δράσεις.

Ήταν ένα εγχείρημα στο οποίο είχε επενδύσει προσωπικά και συναισθηματικά. Γι' αυτό και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν άγνωστοι προκάλεσαν σοβαρές φθορές στις εγκαταστάσεις, η καταστροφή τον είχε επηρεάσει βαθιά.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε έχοντας αφήσει πίσω του κάτι περισσότερο από μια σειρά επιτυχημένων ρόλων. Άφησε χαρακτήρες, ταινίες και στιγμές που εξακολουθούν να προβάλλονται και να συζητούνται.

Ήταν από εκείνους τους καλλιτέχνες που δεν προσπάθησαν να χωρέσουν σε ένα καλούπι. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, ακολούθησε τη δική του διαδρομή μέχρι το τέλος.

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