Αποκαλύφθηκε εντυπωσιακό ρωμαϊκό συγκρότημα με στοές στη Βασιλίσσης Όλγας - Δείτε εικόνες

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην αποκατάσταση και ανάδειξη του σημαντικού μνημειακού συνόλου που αποκαλύφθηκε κατά την ανάπλαση της οδού.

Με ένα μοναδικής σημασίας κομμάτι της ιστορίας της Αθήνας έρχεται ξανά σε επαφή η πόλη, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του ρωμαϊκού μνημειακού συνόλου που αποκαλύφθηκε κατά τις εργασίες ανάπλασης της οδού Βασιλίσσης Όλγας.

Η ανασκαφή έφερε στο φως ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό οικοδομικό συγκρότημα της ρωμαϊκής περιόδου, με ημικυκλικό αίθριο, στοές, οργανωμένους χώρους, χώρους κατοίκησης και εκτεταμένο δίκτυο αποχετευτικών αγωγών. Το συγκρότημα δεν αποτέλεσε ένα ενιαίο οικοδόμημα που παρέμεινε αμετάβλητο στον χρόνο, αλλά γνώρισε διαδοχικές οικοδομικές φάσεις από τον 3ο έως τον 5ο αιώνα μ.Χ., αποτυπώνοντας τις αλλαγές που γνώρισε η περιοχή.

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