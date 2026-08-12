Φωτιές: Ασυνείδητος έκανε μπάρμπεκιου στη Σταμάτα – 281 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σε άλλο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος εμπλέκεται σε περισσότερα από πέντε περιστατικά πυρκαγιών μέσα σε δύο εβδομάδες.

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι φωτιές άναβαν η μία μετά την άλλη, με τις Αρχές να βάζουν πλέον στο «στόχαστρο» έναν 59χρονο. Ο άνδρας συνελήφθη και εξετάζεται για την εμπλοκή του σε περισσότερα από πέντε περιστατικά πυρκαγιών που σημειώθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο 59χρονος έβαζε φωτιά και στη συνέχεια να απομακρυνόταν από το σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες.

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