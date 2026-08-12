Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

Τραγωδία στην Κίμωλο με 17χρονο που πέθανε από ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι όπου έκανε διακοπές.

Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του στην Κίμωλο, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι όπου έκανε διακοπές με τη μητέρα του. Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, με το ενδεχόμενο βλάβης ή διαρροής ρεύματος από τον θερμοσίφωνα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου. Ο 17χρονος, ο οποίος ζούσε μόνιμα στην Ιρλανδία, είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο μαζί με τη μητέρα του για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το νησί ήταν ο τόπος καταγωγής της μητέρας του.

Στο μικροσκόπιο ο θερμοσίφωνας και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατος προκλήθηκε από βλάβη στον θερμοσίφωνα ή από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια του μπάνιου. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Πρόκειται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, για παλαιό κτίσμα, ενώ η ηλεκτρική εγκατάσταση φέρεται να χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι στον ηλεκτρικό πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, ένας μηχανισμός ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύει διαρροή ρεύματος και να διακόπτει γρήγορα την παροχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πριν από περίπου δύο χρόνια είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την καλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρθηκε στον Πειραιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, ενώ αναμένεται να εξεταστούν τόσο τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης όσο και η κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του θερμοσίφωνα.

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