Φύτευε δέντρα κάθε μέρα από το 1979: Ένας αγρότης δημιούργησε μόνος του δάσος 5.500 στρεμμάτων στην Ινδία

Από το 1979 φύτευε καθημερινά δέντρα σε μια άγονη αμμουδιά της Ινδίας και δημιούργησε ένα δάσος 550 εκταρίων, όπου πλέον ζουν πολλά είδη ζώων.

Η ιστορία του Jadav «Molai» Payeng, γνωστού ως ο «Άνθρωπος-Δάσος της Ινδίας», ξεκίνησε το 1979. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, μετά από σοβαρές πλημμύρες στην πολιτεία Ασάμ, βρήκε εκατοντάδες νεκρά φίδια σε μια αμμώδη όχθη του ποταμού Βραχμαπούτρα, λόγω της ζέστης, καθώς στην περιοχή δεν υπήρχε σκιά.

Το γεγονός τον οδήγησε στην απόφαση να προσπαθήσει να περιορίσει τη διάβρωση του εδάφους και να δημιουργήσει καταφύγιο για την τοπική πανίδα, άρχισε να φυτεύει καθημερινά μπαμπού και ντόπια δέντρα.

40 χρόνια κράτησε η διαδικασία

Με τα χρόνια, η βλάστηση άρχισε να εξαπλώνεται, μετατρέποντας την άγονη έκταση στο δάσος Molai. Σήμερα, στην περιοχή ζουν εκατοντάδες είδη ζώων και πτηνών, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, ινδικοί ρινόκεροι και τίγρεις της Βεγγάλης. Έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες καθημερινής δουλειάς, ο Payeng κατάφερε να δημιουργήσει ένα δάσος έκτασης περίπου 550 εκταρίων, μεγαλύτερο από το Central Park της Νέας Υόρκης, που καταλαμβάνει περίπου 341 εκτάρια.

Η ιστορία του έγινε γνωστή το 2007, όταν ο φωτογράφος και δημοσιογράφος Jitu Kalita εντόπισε το δάσος ενώ φωτογράφιζε τη νήσο Majuli. Ακολούθησαν διεθνείς αναγνωρίσεις και το 2015 ο Payeng τιμήθηκε με το Padma Shri, μία από τις σημαντικότερες πολιτικές διακρίσεις της Ινδίας. Το δάσος πήρε τελικά το όνομά του, Molai, προς τιμήν του ανθρώπου που αφιέρωσε δεκαετίες στη δημιουργία του. Ο ίδιος, πάντως, έχει δηλώσει ότι για εκείνον η φύτευση δέντρων αποτελεί καθημερινή ευθύνη και όχι προσωπικό επίτευγμα.

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