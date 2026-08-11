Ο «πύργος φάντασμα» της Κίνας: Το ψηλότερο ακατοίκητο κτίριο στον κόσμο επιτέλους ολοκληρώνεται

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες από την έναρξη της κατασκευής του, ο γιγαντιαίος ουρανοξύστης Goldin Finance 117 στην Κίνα αποκτά νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης, βάζοντας τέλος στον τίτλο του ψηλότερου ακατοίκητου κτιρίου στον κόσμο.

Η κατασκευή του Goldin Finance 117 ξεκίνησε στις 18 Αυγούστου 2008 στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας, με στόχο να αποτελέσει τον πέμπτο ψηλότερο ουρανοξύστη που κατασκευάστηκε ποτέ.

Γνωστός και ως China 117 Tower, ο 128 ορόφων ουρανοξύστης είδε την τελευταία του δοκό να τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο του τον Σεπτέμβριο του 2015, φτάνοντας το εντυπωσιακό ύψος των 595,5 μέτρων. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθός του, είναι σχεδόν τρεις φορές ψηλότερος από το Empire State Building της Νέας Υόρκης και διπλάσιος από τον Πύργο του Άιφελ.

Το ψηλότερο ακατοίκητο κτίριο στον κόσμο

Ωστόσο, η κατάρρευση του κινεζικού χρηματιστηρίου τον Ιούνιο του 2015 έφερε σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες την ιδιοκτήτρια εταιρεία Goldin Properties με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν απότομα οι εργασίες ολοκλήρωσης.

Το κτίριο παρέμεινε άδειο στην Τιαντζίν, παίρνοντας τη φήμη ενός «πύργου φάντασμα» και καταγράφοντας ρεκόρ Γκίνες ως το ψηλότερο ακατοίκητο κτίριο στον κόσμο. Η κατάσταση αυτή άλλαξε την άνοιξη του 2025, όταν οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν εκ νέου με τη στήριξη κρατικών επενδυτών.

Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του

Ο σχεδιασμός του κτιρίου έχει παρομοιαστεί με «μπαστούνι περιπάτου», καθώς είναι ιδιαίτερα στενός σε σχέση με τις συνήθεις προδιαγραφές ασφαλείας της Κίνας. Η κατασκευή κατέστη δυνατή χάρη σε ένα πολύπλοκο σύστημα ειδικών πυλώνων και δικτυωμάτων που σχεδίασε η μηχανική εταιρεία Arup, επιτρέποντας στο κτίριο να αντέχει σε ισχυρούς ανέμους και σεισμική δραστηριότητα. Πρόσφατα, τοποθετήθηκε στην κορυφή του μια ατσάλινη δομή σε σχήμα διαμαντιού, βάρους 7,6 τόνων.

Στο εσωτερικό του, ο ουρανοξύστης πρόκειται να φιλοξενήσει γραφεία, ενώ ήδη επτά κρατικές επιχειρήσεις και δέκα ιδιωτικές εταιρείες έχουν δεσμευτεί για τη χρήση των χώρων του.

Αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, καθώς βασιζόταν στην προσέλκυση πολύ πλούσιων αγοραστών σε μια πόλη που δεν διαθέτει την παγκόσμια αίγλη της Νέας Υόρκης ή του Λονδίνου. Ωστόσο, η αναδιοργάνωση υπό την αιγίδα του κράτους στοχεύει πλέον στη σταθεροποίηση της τοπικής αγοράς ακινήτων.

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