Χανιά: Στο νοσοκομείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Ένα μικρό ατύχημα είχε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός, ο οποίος μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Χανίων μετά από πτώση από ποδήλατο.
Μικροατύχημα είχε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα Χανιά, όταν έπεσε ενώ έκανε ποδήλατο. Μετέβη προληπτικά στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του flashnews.gr,, ο πρωθυπουργός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και έφερε μικρές εκδορές, καθώς και εγκαύματα από την τριβή κατά την πτώση. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε από το νοσοκομείο, αφού προηγουμένως συνομίλησε για λίγη ώρα με κόσμο και μέλη του προσωπικού.
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