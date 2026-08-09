Συναγερμός για τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα: Η νέα υπερηχητική απειλή της Κίνας

Πύραυλοι που κινούνται με ταχύτητες άνω των Mach 5 και μπορούν να αλλάζουν πορεία κατά την πτήση αποτελούν το νέο μεγάλο όπλο της Κίνας στη θάλασσα.

Η Κίνα αποκάλυψε ένα ακόμη κομμάτι από το οπλοστάσιό της που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη θάλασσα, ειδικά σε ένα πιθανό σενάριο σύγκρουσης γύρω από την Ταϊβάν.

Κινεζικά κρατικά μέσα έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από την εκτόξευση του YJ-20, ενός υπερηχητικού αντιπλοϊκού πυραύλου, από το κάθετο σύστημα εκτόξευσης ενός αντιτορπιλικού Type 052D. Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι τέτοιου είδους όπλα δεν περιορίζονται πλέον σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινεζικών πολεμικών πλοίων.

Ένα όπλο σχεδιασμένο για μεγάλα πλοία

Ο YJ-20 αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Κίνας να δημιουργήσει ένα ολοένα πιο σύνθετο δίκτυο όπλων που μπορεί να απειλήσει μεγάλες ναυτικές μονάδες σε μεγάλη απόσταση.

Ο πύραυλος είναι υπερηχητικός και, σύμφωνα με αναφορές, μπορεί να ταξιδεύει με πολύ υψηλές ταχύτητες και να αλλάζει πορεία κατά την πτήση του. Αυτό είναι που δημιουργεί τη μεγαλύτερη δυσκολία για την άμυνα ενός πολεμικού πλοίου: όσο πιο απρόβλεπτη είναι η πορεία ενός πυραύλου, τόσο δυσκολότερο γίνεται να αναχαιτιστεί.

Και εδώ μπαίνουν στο κάδρο τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Τα αεροπλανοφόρα αποτελούν τον πυρήνα της αμερικανικής ναυτικής ισχύος, καθώς μεταφέρουν δεκάδες αεροσκάφη και μπορούν να λειτουργούν ως κινητές βάσεις επιχειρήσεων. Σε μια πιθανή κρίση στην περιοχή της Ταϊβάν, η θέση τους θα ήταν κρίσιμη.

Η ενίσχυση των κινεζικών αντιπλοϊκών δυνατοτήτων σημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να υπολογίζουν περισσότερες και πιο σύνθετες απειλές όταν επιχειρούν κοντά στις κινεζικές ακτές.

Και δεν είναι μόνο ο YJ-20

Ο συγκεκριμένος πύραυλος δεν αποτελεί τη μοναδική νέα προσθήκη στο κινεζικό οπλοστάσιο. Η Κίνα έχει παρουσιάσει και τον YJ-19, έναν ακόμη υπερηχητικό αντιπλοϊκό πύραυλο, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές μπορεί να ξεπεράσει την ταχύτητα των Mach 5.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τέτοια όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικές πλατφόρμες. Πλοία επιφανείας και υποβρύχια μπορούν να λειτουργούν ως φορείς, δημιουργώντας πολλαπλές πιθανές κατευθύνσεις επίθεσης.

Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της κινεζικής στρατηγικής: δεν πρόκειται για ένα μόνο όπλο, αλλά για ένα ολοένα μεγαλύτερο δίκτυο πυραύλων, πλοίων, υποβρυχίων και συστημάτων που έχουν ως στόχο να δυσκολέψουν την προσέγγιση εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το βλέμμα στην Ταϊβάν

Η γεωγραφία εξηγεί μεγάλο μέρος της κινεζικής προσπάθειας. Η Ταϊβάν βρίσκεται πολύ κοντά στις κινεζικές ακτές και αποτελεί το επίκεντρο ενός πιθανού σεναρίου μεγάλης στρατιωτικής αντιπαράθεσης στην περιοχή. Παράλληλα, η Κίνα θέλει να μπορεί να κρατά σε απόσταση τις αμερικανικές και συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να επιχειρήσουν στον δυτικό Ειρηνικό.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι δεν σημαίνουν ότι ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο είναι πλέον «καταδικασμένο». Σημαίνουν όμως ότι το περιβάλλον στο οποίο θα επιχειρούσε γίνεται πολύ πιο απαιτητικό.

Και όσο η Κίνα αυξάνει τον αριθμό των πλατφορμών που μπορούν να εκτοξεύσουν τέτοια όπλα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για οποιονδήποτε αντίπαλο να γνωρίζει από πού μπορεί να έρθει η επόμενη απειλή.

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