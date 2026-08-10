Ακραίο: Στην Κίνα πίνουν λεμονάδα από τα πόδια cosplayers και πληρώνουν 6 ευρώ το ποτήρι (vid)

Το αλλόκοτο trend εμφανίστηκε σε comic convention της Γκουανγκζού, προκαλώντας ουρές, viral βίντεο και έντονες αντιδράσεις.

Μια από τις πιο αλλόκοτες τάσεις του διαδικτύου ταξίδεψε από τις ΗΠΑ στην Κίνα, όπου απέκτησε νέα διάσταση. Σε comic convention στη Γκουανγκζού, cosplayers άρχισαν να πουλούν λεμονάδα και αναψυκτικό, των οποίων τη γεύση προηγουμένως «εμπλούτισαν» βουτώντας μέσα τους τα... πόδια τους!

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Firefly Comic Convention, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 20 Ιουλίου. Έξω από τον χώρο της διοργάνωσης, γυναίκες cosplayers έστησαν αυτοσχέδιους πάγκους και διαφήμιζαν το περίφημο πλέον «feet juice», με την τιμή να φτάνει τα 6 ευρώ το ποτήρι.

Από τη λεκάνη, στο στόμα

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κινεζικά social media δείχνουν cosplayers να βάζουν τα πόδια τους μέσα σε πλαστικά δοχεία γεμάτα λεμονάδα ή αναψυκτικό τύπου cola.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι έπαιρναν το υγρό από τα δοχεία και το έπιναν, ενώ σε ορισμένα βίντεο η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ακραία. Άνδρες εμφανίζονται να κρατούν τα πόδια των cosplayers ώστε το υγρό να στάζει κατευθείαν στο στόμα τους, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα κάποιοι γλείφουν το υγρό απευθείας από τα πόδια τους.

Η εικόνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κίνα, με πολλούς χρήστες να καταδικάζουν το θέαμα και να το χαρακτηρίζουν προσβλητικό και χυδαίο.

Οι διοργανωτές τους έδιωξαν

Η αντίδραση δεν περιορίστηκε στα social media. Οι διοργανωτές του Firefly Comic Convention ανακοίνωσαν ότι οι cosplayers που συμμετείχαν στα συγκεκριμένα περίπτερα απομακρύνθηκαν από τον χώρο. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι παρόμοιες δραστηριότητες δεν θα επιτρέπονται στο μέλλον.

Το ακόμη πιο παράξενο είναι ότι το «feet juice» δεν αποτελεί κινεζική έμπνευση. Η τάση είχε εμφανιστεί λίγους μήνες νωρίτερα στις ΗΠΑ, όταν cosplayers στο Σαν Χοσέ είχαν βουτήξει τα πόδια τους σε δοχεία με χυμό φρούτων και λεμονάδα και στη συνέχεια πουλούσαν το υγρό σε επισκέπτες.

Η ιδέα έγινε viral και, όπως φαίνεται, βρήκε γρήγορα τον δρόμο της προς την άλλη πλευρά του Ειρηνικού.

Στην Κίνα, πάντως, το «προϊόν» φαίνεται πως είχε αρκετή ζήτηση ώστε να δημιουργηθούν ουρές. Το ερώτημα είναι πλέον αν η παράξενη τάση θα σταματήσει εδώ ή αν θα εμφανιστεί σύντομα και σε άλλες χώρες.

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