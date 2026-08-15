Σαρκοφάγος 5 τόνων έμεινε σφραγισμένη για 1.500 χρόνια: Όταν την άνοιξαν βρήκαν μέσα έναν άνθρωπο

Αρχαιολόγοι στο Cavtat έφεραν στο φως μία σπάνια σαρκοφάγο της ύστερης αρχαιότητας και όταν την άνοιξαν διαπίστωσαν ότι περιείχε την ταφή ενός μόνο ανθρώπου.

Ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα αποκαλύφθηκε στο Cavtat της Κροατίας, όπου οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μία τεράστια σαρκοφάγο περίπου πέντε τόνων, η οποία παρέμενε σφραγισμένη και σχεδόν ανέπαφη για περισσότερα από 1.500 χρόνια

Η σαρκοφάγος βρισκόταν περίπου τρία μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, στην περιοχή της αρχαίας ρωμαϊκής αποικίας Epidaurum. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο ήταν ότι παρέμενε στην αρχική της θέση, ενώ το κονίαμα που είχε χρησιμοποιηθεί για να σφραγιστεί το καπάκι είχε επίσης διατηρηθεί

Την άνοιξαν μετά από αιώνες και βρήκαν μία μόνο ταφή

Η σαρκοφάγος χρονολογείται περίπου μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα μ.Χ. και είναι κατασκευασμένη από τοπικό ασβεστόλιθο. Οι ειδικοί την κατατάσσουν στον τύπο των ύστερων αρχαίων σαρκοφάγων της Σαλόνας, ενώ η πετρογραφική ανάλυση έδειξε ότι η πέτρα προερχόταν από την ίδια την περιοχή.

Όταν οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να ανοίξουν τη βαριά πέτρινη κατασκευή, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της είχε πραγματοποιηθεί η ταφή ενός μόνο ανθρώπου. Τα οστά δεν είχαν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, όμως εντοπίστηκαν οργανικά κατάλοιπα και άλλα υλικά που συλλέχθηκαν για περαιτέρω εργαστηριακές αναλύσεις.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η μελέτη των ευρημάτων θα μπορέσει να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που είχε ταφεί εκεί, αλλά και για τις ταφικές συνήθειες και τις κοινωνικές πρακτικές της ύστερης αρχαιότητας.

Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό επειδή η σαρκοφάγος είχε παραμείνει στην αρχική της θέση και σφραγισμένη, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο στα αρχαιολογικά δεδομένα της Κροατίας.

Η επιχείρηση για τη μεταφορά της

Η αποκάλυψη και η μετακίνηση της σαρκοφάγου αποτέλεσαν δύσκολη διαδικασία λόγω του τεράστιου βάρους της. Για την ανύψωση του καπακιού, την απομάκρυνση της κατασκευής και τη μεταφορά της χρειάστηκε η συνεργασία αρχαιολόγων, συντηρητών, ανθρωπολόγων και άλλων ειδικών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τα Μουσεία και τις Πινακοθήκες του Konavle, σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ντουμπρόβνικ και άλλους επιστήμονες. Οι εργασίες περιλάμβαναν την τεκμηρίωση, την προστασία των ευρημάτων και την ασφαλή μεταφορά της τεράστιας πέτρινης κατασκευής.

Μετά την ολοκλήρωση της αρχαιολογικής έρευνας, η σαρκοφάγος μεταφέρθηκε σε δημόσια προσβάσιμο σημείο στο Cavtat, κοντά στις διαδρομές που οδηγούν στο μαυσωλείο της οικογένειας Račić και στο κοιμητήριο του Αγίου Ρόκκου.

Η περιοχή του σημερινού Cavtat αντιστοιχεί στην αρχαία Epidaurum, μία σημαντική ρωμαϊκή αποικία στη νότια Κροατία. Οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για τη ζωή και τον θάνατο των κατοίκων της περιοχής κατά τους ρωμαϊκούς και ύστερους αρχαίους χρόνους.

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