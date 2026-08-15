Παραλίγο σύγκρουση αεροπλάνων της American Airways: Πετούσαν με τον ίδιο αριθμό πτήσης

Ένα πρόβλημα προγραμματισμού στην American Airlines είχε ως αποτέλεσμα δύο διαφορετικά αεροπλάνα να χρησιμοποιούν το ίδιο callsign. Όταν βρέθηκαν στην ίδια περιοχή, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας χρειάστηκε να παρέμβει άμεσα.

Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απέτρεψε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μπέρδεμα, όταν δύο αεροπλάνα της American Airlines βρέθηκαν να πετούν προς την ίδια περιοχή, ενώ είχαν το ίδιο callsign και επικοινωνούσαν στην ίδια ραδιοσυχνότητα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου, όταν ένα αεροσκάφος έφτανε από το Σικάγο και ένα δεύτερο είχε μόλις αναχωρήσει από το Φοίνιξ. Και τα δύο είχαν τον αριθμό American 2482.

Το μπέρδεμα προέκυψε μετά από καθυστέρηση της πτήσης από το Σικάγο λόγω κακοκαιρίας, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό αεροσκάφος για την αναχώρηση από το Φοίνιξ, με αποτέλεσμα δύο αεροσκάφη να βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα χρησιμοποιώντας το ίδιο callsign.

«Κίνηση στις 12 η ώρα σε τρία μίλια»

Νεοδημοσιευμένο ηχητικό από τις επικοινωνίες δείχνει πώς εξελίχθηκε το περιστατικό με τον ελεγκτής αρχικά να χειρίζεται κανονικά την άφιξη και την αναχώρηση των δύο πτήσεων, δίνοντας σε καθεμία διαφορετικό ύψος πτήσης για να υπάρχει απόσταση μεταξύ τους.

Σύντομα όμως διαπίστωσε ότι και τα δύο αεροσκάφη χρησιμοποιούσαν το ίδιο callsign και βρίσκονταν στην ίδια περιοχή, κάτι που μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση. Τότε ενημέρωσε τους πιλότους για την παρουσία του άλλου αεροσκάφους και τους έδωσε επιπλέον οδηγίες ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια.

Οι πιλότοι επιβεβαίωσαν ότι είχαν οπτική επαφή μεταξύ τους, ενώ ο ελεγκτής φρόντισε να κρατήσει τα δύο αεροπλάνα σε διαφορετικά ύψη μέχρι να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να συνεχίσουν κανονικά τις πορείες τους.

Μετά το περιστατικό, ο ίδιος σχολίασε ότι ήταν μια πολύ ασυνήθιστη κατάσταση, καθώς σε 25 χρόνια δουλειάς δεν είχε ξαναδεί δύο αεροσκάφη να εμφανίζονται ταυτόχρονα με το ίδιο callsign. Οι πιλότοι από την πλευρά τους περιέγραψαν το συμβάν ως ιδιαίτερα παράξενο, ενώ όλοι συμφώνησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα, αν δεν είχε αντιμετωπιστεί άμεσα.

Πώς προέκυψε το μπέρδεμα;

Μιλώντας στο Associated Press, ο ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας Steve Arroyo ανέφερε ότι η αεροπορική εταιρεία δεν αντιλήφθηκε πως δύο αεροσκάφη με τον ίδιο αριθμό πτήσης θα βρίσκονταν ταυτόχρονα στον αέρα.

Όπως εξήγησε, τέτοια λάθη δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, αλλά το περιστατικό δείχνει παράλληλα πόσο σημαντικές είναι οι δικλίδες ασφαλείας του συστήματος. Η American Airlines ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Σε δήλωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι η προσοχή και ο επαγγελματισμός των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων εξασφάλισαν ότι ο απαιτούμενος διαχωρισμός μεταξύ των αεροσκαφών διατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια. Και οι δύο πτήσεις συνέχισαν κανονικά και με ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί κάποιο άλλο περιστατικό.

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