Τέσσερις συλλήψεις που συνδέονται με τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς σε Ζάκυνθο, Αττική και Λέσβο

Τέσσερις συλλήψεις για παραβάσεις που συνδέονται με τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς έγιναν σε Ζάκυνθο, Αττική και Λέσβο, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα.

Στον Μαραθιά Ζακύνθου συνελήφθησαν δύο άνδρες, ένας 50χρονος Έλληνας και ένας 40χρονος αλλοδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από όχημα αναψυχής παντός εδάφους, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά τουριστών που επισκέπτονταν αξιοθέατα της περιοχής.

Στη Σταμάτα Αττικής συνελήφθη ένας 33χρονος, ο οποίος άναψε φορητή ψησταριά με κάρβουνα σε αυλή μονοκατοικίας, σε περιοχή με δασική βλάστηση. Η ενέργεια έγινε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Στον 33χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στο Πέραμα Γέρας Λέσβου συνελήφθη ένας 63χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να εκτελεί εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κατά τη διάρκεια περιπολίας για την πρόληψη αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στην κατηγορία 4. Στον 63χρονο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελέως.

692 πρόστιμα και 281 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 11 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 692 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.071.205,24 ευρώ. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 281 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 252, ποσοστό 89,68%, αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ οι 29, ποσοστό 10,32%, από πρόθεση.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση διερεύνηση κάθε πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να τηρούν τις απαγορεύσεις και τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

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