Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Συγκλονίζει η κόρη του 48χρονου – «Στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι»

Συγκλονίζει η κόρη του 48χρονου που σκότωσε την 45χρονη στη Νέα Σμύρνη, μιλώντας για τον πατέρα της και τον πόνο που βιώνει η ίδια και η κόρη του θύματος.

Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη έρχονται στο φως, καθώς συγγενείς του 48χρονου δράστη και της 45χρονης γυναίκας περιγράφουν όσα είχαν προηγηθεί της τραγωδίας.

Η κόρη του 48χρονου μίλησε για πρώτη φορά μετά το έγκλημα, εκφράζοντας τα αντικρουόμενα συναισθήματα που βιώνει μετά την πράξη του πατέρα της. «Είναι πατέρας μου και θα μου λείπει, έχασα τον πατέρα μου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι έγινε δολοφόνος», ανέφερε. Όπως είπε, ο πατέρας της «στέρησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι».

«Εμείς είμαστε τα θύματα»

Η κόρη του 48χρονου περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά τη δολοφονία. «Είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση, δεν φέρω ευθύνη σε κάτι και συμπονώ και τον πόνο του άλλου κοριτσιού. Στην ουσία εμείς είμαστε τα θύματα», είπε. Παράλληλα, ζήτησε να γίνει σεβαστός ο πόνος τόσο της ίδιας όσο και της οικογένειας του θύματος. «Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία εδώ, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας, και να πενθήσουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας», ανέφερε.

Σύμφωνα με κουμπάρα του 48χρονου, ο άνδρας είχε συναντήσει την κόρη του λίγο πριν από τη δολοφονία. Όπως περιέγραψε, της είπε: «Σε αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι η ζωή μου. Με έχεις πληγώσει όμως γιατί δεν με έχεις στηρίξει. Σε ήθελα να είσαι δίπλα μου και μπορεί να μη με ξαναδείς. Θα ’ναι η τελευταία φορά που με βλέπεις». Η ίδια ανέφερε ότι ο 48χρονος επέστρεψε στο σπίτι του τα ξημερώματα, ξύπνησε τη σύζυγό του και της άφησε χρήματα, ζητώντας της να προσέχει το παιδί τους. «Να προσέχετε, και θέλω να μου προσέχεις το παιδί, το παιδί σαν τα μάτια σου», φέρεται να της είπε πριν φύγει.

«Της είχε στείλει φωτογραφία με το όπλο»

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες συγγενικού προσώπου του 48χρονου για τις απειλές που φέρεται να είχε διατυπώσει προς την 45χρονη. «Τον τελευταίο καιρό, όπου και αν πήγαινε, ό,τι και αν έκανε, τον έβρισκε μπροστά της», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας είχε στείλει στη γυναίκα φωτογραφία με όπλο, συνοδεύοντάς την με απειλές ότι θα τη σκοτώσει και στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει. «Της προτείναμε όλοι να πάει στην αστυνομία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγε», πρόσθεσε. Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές σχετικά με όσα είχαν προηγηθεί της γυναικοκτονίας.

Λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, ο 48χρονος φέρεται να είχε προσπαθήσει να συναντήσει τον αδελφό της 45χρονης. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο άνδρας τού ζήτησε να συναντηθούν για καφέ προκειμένου να συζητήσουν για όσα συνέβαιναν με την αδελφή του. Ο αδελφός της γυναίκας αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν θεωρούσε πως υπήρχε λόγος να συναντηθούν οι δυο τους. «Δεν θα σκοτωθούμε κιόλας, έναν καφέ θα πιούμε», φέρεται να του απάντησε ο 48χρονος, με τον αδελφό της 45χρονης να επιμένει: «Άστο καλύτερα. Ας το αφήσουμε». Οι νέες μαρτυρίες σκιαγραφούν το κλίμα φόβου και έντασης που, σύμφωνα με τους συγγενείς, είχε προηγηθεί της δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη.

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