Κλήρωση Eurojackpot 25/8/2026 για 39 εκατ. ευρώ: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Eurojackpot, με το ποσό των 39 εκατομμυρίων ευρώ να μοιράζεται στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Η κλήρωση του Eurojackpot πραγματοποιήθηκε σήμερα, με το ποσό των 39 εκατομμυρίων ευρώ να μοιράζεται στους νικητές της πρώτης

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι:

4 – 5 – 7 – 48 – 50

Οι δύο αριθμοί Eurojackpot είναι:

4 – 5

Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση

Το συνολικό ποσό που διεκδικούν οι παίκτες στην πρώτη κατηγορία ανέρχεται σε 39.000.000 ευρώ.

Οι παίκτες μπορούν να ελέγξουν τα δελτία τους και να διαπιστώσουν αν έχουν πετύχει κάποια από τις διαθέσιμες κατηγορίες κερδών.

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