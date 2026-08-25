Κυψέλη: Στο «κόκκινο» 14 κτήρια από τον μετροπόντικα – «Τι θα γίνει σε έναν σεισμό;»

Κραυγή αγωνίας στην Κυψέλη για ζημιές σε κτήρια από το Μετρό. Κάτοικοι και Δούκας απαιτούν άμεσα στατικές μελέτες.

Σε ένα καθεστώς παρατεταμένης ανησυχίας παραμένουν οι κάτοικοι της Κυψέλης μετά τις ζημιές και τις καθιζήσεις που προκάλεσε στην περιοχή η διέλευση του μετροπόντικα, στο πλαίσιο των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Κατοίκων, οι κάτοικοι ζήτησαν την άμεση διενέργεια στατικών μελετών και πλήρη διαφάνεια από την Ελληνικό Μετρό, ενώ παρέμβαση πραγματοποίησε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημειώνοντας πως η εταιρεία απέστειλε μόλις χθες στο Δημαρχείο τα πρώτα στοιχεία για 14 κτήρια της περιοχής.

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