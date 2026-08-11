Λεκτική επίθεση στη Λατινοπούλου από ομάδα Ρομά στην Τήνο (vid)

Ένταση σημειώθηκε στο λιμάνι της Τήνου, όταν ομάδα ανδρών πλησίασε την Αφροδίτη Λατινοπούλου, με την ίδια να ενημερώνει στη συνέχεια την Αστυνομία.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου βρέθηκε στο επίκεντρο έντασης στο λιμάνι της Τήνου, όπου είχε ταξιδέψει μαζί με τη μητέρα της για προσκύνημα στην Παναγία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival, ομάδα ανδρών την πλησίασε προκειμένου να συνομιλήσει μαζί της. Ένας από αυτούς φέρεται να της είπε «δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι».

Η ευρωβουλευτής απάντησε αναφερόμενη στις θέσεις που έχει εκφράσει για την παραβατικότητα, λέγοντας πως δεν έχει πρόβλημα με όσους «πληρώνετε φόρους και δεν κάνετε κλοπές και ρευματοκλοπές» και διευκρινίζοντας ότι οι αναφορές της αφορούν παραβατικές συμπεριφορές.

Η ένταση και η παρέμβαση

Η απάντηση φέρεται να προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένα μέλη της ομάδας, τα οποία άρχισαν να της απευθύνουν χυδαίες εκφράσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ένας από τους άνδρες κινήθηκε προς το μέρος της. Άλλο άτομο από την ομάδα παρενέβη και τον συγκράτησε, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει σωματική σύγκρουση.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν είχε μαζί της τον αστυνομικό φρουρό που της έχει διατεθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Τήνο. Μετά την άφιξή της στον προορισμό της, φέρεται να ενημέρωσε την Αστυνομία για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Λιμενικό Σώμα για το περιστατικό.

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