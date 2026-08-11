Αυτός είναι ο αστυνομικός που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο: Ήταν ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής

Ο 38χρονος αστυνομικός Ανδρέας Σκαλαίος βρέθηκε νεκρός σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Είχε αγωνιστεί σε ομάδες της νοτιοανατολικής Αττικής.

Ο 38χρονος αστυνομικός Ανδρέας Σκαλαίος βρέθηκε νεκρός σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, με τα πρώτα στοιχεία δείχνουν παθολογικά αίτια. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον θάνατό του, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το πρωί μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα, στην περιοχή της Πικροδάφνης και της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο.

Από τον πρώτο έλεγχο του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατός του επήλθε περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν παθολογικά αίτια, καθώς ο 38χρονος φέρεται να υπέστη βαρύτατο πνευμονικό οίδημα και να έφερε σημάδια σοβαρής υποξίας. Ο Ανδρέας Σκαλαίος, εκτός από αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Αθηνών, είχε ενεργό παρουσία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αττικής.

Είχε αγωνιστεί σε ομάδες της Αττικής

Είχε αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της νοτιοανατολικής Αττικής και γενικότερα του τοπικού ποδοσφαίρου. Μεταξύ άλλων, είχε φορέσει τη φανέλα του Αγίου Δημητρίου, της Κερατέας και του Ομίλου Φιλάθλων Χολαργού, όπου αγωνίστηκε ως τερματοφύλακας. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό χώρο, με τις ομάδες στις οποίες είχε αγωνιστεί να τον αποχαιρετούν με αναρτήσεις τους.

Ο Άγιος Δημήτριος αποχαιρέτησε τον 38χρονο, ο οποίος είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας τη σεζόν 2024-2025. Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Ανδρέα Σκαλαίου και απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. «Ο Ανδρέας υπήρξε μέλος της οικογένειάς μας και θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο σύλλογος, τονίζοντας το ήθος και την αξιοπρέπειά του μέσα στην ομάδα.

Τον Ανδρέα Σκαλαίο αποχαιρέτησε και ο Όμιλος Φιλάθλων Χολαργού 1947, με τη φανέλα του οποίου είχε αγωνιστεί ως τερματοφύλακας. Ο σύλλογος εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή του, σημειώνοντας ότι τίμησε τη φανέλα της ομάδας με πάθος, ήθος και επαγγελματισμό. «Η οικογένεια του Χολαργού δεν θα σε ξεχάσει ποτέ», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

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