Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στους Αντίπαξους

Συναγερμός σήμανε στους Αντίπαξους μετά τη σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στον όρμο Βουτούμι, με τρεις επιβάτες να μεταφέρονται προληπτικά για εξετάσεις.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου, όταν δύο επιβατηγά-τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους Αντίπαξους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ένα από τα δύο σκάφη μετέφερε 10 επιβαίνοντες και, μετά τη σύγκρουση, κατέπλευσε στο νέο λιμάνι των Παξών. Τρεις από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Το δεύτερο σκάφος μετέφερε περισσότερους από 200 επιβάτες και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συνέχισε αυτοδύναμα την πορεία του προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Στο βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο φαίνεται το μεγάλο τουριστικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, ενώ το μικρότερο σκάφος έχει καταλήξει στο μπροστινό τμήμα του μετά τη σύγκρουση.

Οι εικόνες καταγράφουν το μικρότερο σκάφος να βρίσκεται σφηνωμένο στην πλώρη του μεγαλύτερου, αποτυπώνοντας το σημείο όπου σημειώθηκε η σύγκρουση. Παρά το περιστατικό, δεν αναφέρθηκαν εισροές υδάτων σε κανένα από τα δύο σκάφη, γεγονός που απέτρεψε μια ακόμη πιο σοβαρή εξέλιξη.

Έρευνα από τις λιμενικές αρχές

Στο σημείο και στις δύο περιπτώσεις κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Οι έρευνες αναμένεται να εξετάσουν τις κινήσεις των δύο σκαφών πριν από το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αναφερθεί εισροή υδάτων ή σοβαρός τραυματισμός, ενώ οι επιβαίνοντες και των δύο τουριστικών σκαφών είναι καλά στην υγεία τους.

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