Φώκια έκανε την εμφάνισή της στα ρηχά της Κινέτας (vid)

Μια απρόσμενη εικόνα αντίκρισαν οι λουόμενοι στην Κινέτα, όταν μια φώκια πλησίασε την ακτή και άρχισε να κολυμπά στα ρηχά.

Μια απρόσμενη και ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους λουόμενους στην παραλία της Κινέτας, όταν μια φώκια έκανε την εμφάνισή της σε απόσταση αναπνοής από την ακτή.

Εκεί όπου έσκαγε το κύμα, μια μαύρη σκιά εμφανίστηκε μέσα στο νερό και άρχισε να κολυμπά με εντυπωσιακή ταχύτητα. Για λίγες στιγμές, κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς ήταν, καθώς ένα τέτοιο θέαμα δεν είναι συνηθισμένο στην περιοχή. Σύντομα, όμως, αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για μια φώκια, η οποία είχε πλησιάσει πολύ κοντά στην ακτή.

Έκλεψε τις εντυπώσεις

Το θαλάσσιο θηλαστικό κινήθηκε στα ρηχά, μπροστά από τους λουόμενους, που είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν από κοντά.

Η παρουσία της προκάλεσε έκπληξη και ενθουσιασμό, με όσους βρίσκονταν στην παραλία να καταγράφουν τις στιγμές με τα κινητά τους. Το απρόσμενο περιστατικό χάρισε στους λουόμενους μια διαφορετική εμπειρία από το συνηθισμένο μπάνιο τους και ένα θέαμα που δύσκολα θα περίμεναν να συναντήσουν τόσο κοντά στην ακτή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ