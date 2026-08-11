«Game of Thrones» στη Ρωσία: Εταιρεία διοργάνωσε τον πιο αηδιαστικό διαγωνισμό (vid)

Εταιρεία υδραυλικών ειδών στη Ρωσία διοργάνωσε έναν αμφιλεγόμενο διαγωνισμό όπου οι συμμετέχοντες έπιναν αναψυκτικό μέσα από ολοκαίνουργιες λεκάνες τουαλέτας.

Κατάστημα υδραυλικών ειδών στην Σταυρούπολη της Ρωσίας βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας μιας ιδιαίτερης προωθητικής ενέργειας.

Η εταιρεία διοργάνωσε έναν ασυνήθιστο διαγωνισμό με την έξυπνη ονομασία «Game of Thrones», καλώντας το κοινό να καταναλώσει ένα μη αλκοολούχο αφρώδες ποτό μέσα από καινούργιες λεκάνες τουαλέτας, χρησιμοποιώντας μεγάλα καλαμάκια. Νικητής της πρώτης φάσης ανακηρυσσόταν όποιος κατάφερνε να αδειάσει πρώτος το περιεχόμενο της λεκάνης.

Πιες πιο γρήγορα μέσα από τουαλέτα για 1.000 ευρώ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα της πόλης, προσελκύοντας δεκάδες διαγωνιζόμενους που διεκδίκησαν το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ρουβλίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1.000 ευρώ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των επτά ατόμων, με τον γρηγορότερο κάθε ομάδας να προκρίνεται στην επόμενη φάση.

Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, οι επτά προκριθέντες κλήθηκαν να καθίσουν πάνω σε κλειστές λεκάνες τουαλέτας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο τελευταίος που θα άντεχε να παραμείνει καθισμένος θα κέρδιζε τον τίτλο του νικητή και το χρηματικό έπαθλο.

Αν και παραμένει άγνωστο ποιος τελικά κατάφερε να κερδίσει το χρηματικό ποσό, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι μετά από δέκα ώρες συνεχούς προσπάθειας, μόλις δύο άτομα είχαν εγκαταλείψει τη διαδικασία. Οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι συνέχιζαν να πιέζουν τα όριά τους και να συγκρατούν τις φυσιολογικές τους ανάγκες για να παραμείνουν στο παιχνίδι.

Το βίντεο και οι εικόνες από τον παράξενο διαγωνισμό έκαναν γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα επικρίσεων από την κοινή γνώμη. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την όλη ιδέα ως εξευτελιστική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καταδικάζοντας τις τακτικές μάρκετινγκ της εταιρείας.

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