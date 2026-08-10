Ξεχάστε τη βελόνα: Νέα τεχνολογία κάνει μόνιμο τατουάζ σχεδόν χωρίς πόνο σε 15 λεπτά

Μια νέα τεχνολογία υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που κάνουμε τατουάζ χρησιμοποιώντας εκατοντάδες μικροσκοπικές βελόνες αντί για την κλασική μηχανή.

Μια βρετανική startup υποστηρίζει ότι έχει βρει έναν διαφορετικό τρόπο για να κάνει κάποιος μόνιμο τατουάζ, χωρίς την κλασική μηχανή και το συνεχές τρύπημα της βελόνας. Η τεχνολογία της βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό επίθεμα με εκατοντάδες διαλυόμενες μικροβελόνες.

Η CipherX παρουσιάζει το Microdot ως ένα σύστημα που μπορεί να μεταφέρει τη χρωστική στο δέρμα γρήγορα και με πολύ λιγότερη ενόχληση από ένα παραδοσιακό τατουάζ. Η ιδέα είναι απλή: αντί η βελόνα να κινείται συνεχώς πάνω στο δέρμα, το σχέδιο βρίσκεται ήδη πάνω σε ένα ειδικό patch.

Το τατουάζ γίνεται με ένα μικροσκοπικό επίθεμα

Οι μικροβελόνες του επιθέματος είναι εξαιρετικά μικρές και περιέχουν τη χρωστική ουσία. Όταν το patch πιεστεί πάνω στο δέρμα, οι βελόνες εισέρχονται στα ανώτερα στρώματά του και στη συνέχεια διαλύονται, αφήνοντας πίσω τους το μελάνι.

Η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 έως 15 λεπτά για ένα μικρό σχέδιο. Δεν υπάρχει ο χαρακτηριστικός ήχος της μηχανής και, σύμφωνα με την εταιρεία, η αίσθηση είναι ελάχιστη σε σύγκριση με ένα συμβατικό τατουάζ.

Η τεχνολογία είναι σχεδιασμένη κυρίως για μικρά και απλά σχέδια. Δεν μπορεί προς το παρόν να αντικαταστήσει ένα μεγάλο τατουάζ με πολλές λεπτομέρειες, σκιές και διαφορετικά χρώματα. Η CipherX όμως βλέπει το Microdot ως το πρώτο βήμα μιας μεγαλύτερης προσπάθειας.

Από την επιστήμη στο πραγματικό προϊόν

Η ιδέα των διαλυόμενων μικροβελόνων δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά τώρα. Ερευνητές του Georgia Tech είχαν παρουσιάσει ήδη από το 2022 μια τεχνολογία που χρησιμοποιούσε παρόμοια μικροβελόνες για τη δημιουργία ανώδυνων τατουάζ. Σε εκείνη την περίπτωση, οι μικροβελόνες περιείχαν το μελάνι και διαλύονταν μέσα στο δέρμα, αφήνοντας τη χρωστική στο επιθυμητό σημείο.

Η CipherX επιχειρεί πλέον να μετατρέψει αυτή την τεχνολογία σε προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κοινό. Τα πρώτα σχέδια είναι μικρά, ενώ η εταιρεία εξετάζει την επέκταση της γκάμας της με περισσότερα μεγέθη και χρώματα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαδικασία δεν σταματά απαραίτητα στην αισθητική. Η ίδια τεχνολογία των μικροβελόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά διαφορετικών ουσιών μέσα από το δέρμα, κάτι που ανοίγει την πόρτα και σε πιθανές ιατρικές εφαρμογές στο μέλλον.

Το μεγάλο ερώτημα

Το γεγονός ότι ένα σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα και σχεδόν χωρίς πόνο δεν σημαίνει ότι όλα τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί. Το σημαντικότερο αφορά τη διάρκεια και τη συμπεριφορά της χρωστικής με την πάροδο του χρόνου.

Ένα παραδοσιακό τατουάζ τοποθετεί το μελάνι αρκετά βαθιά στο δέρμα και η διαδικασία έχει δοκιμαστεί επί δεκαετίες. Με το Microdot, η τεχνολογία είναι πολύ νεότερη και χρειάζεται περισσότερος χρόνος ώστε να φανεί πώς θα εξελίσσονται τα σχέδια μετά από χρόνια.

Παράλληλα, η CipherX έχει ακόμη έναν φιλόδοξο στόχο: να κάνει την τεχνολογία τόσο απλή ώστε στο μέλλον να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στο σπίτι.

Αν αυτό συμβεί, η διαδικασία θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς. Το τατουάζ δεν θα απαιτεί πλέον απαραίτητα μια πολύωρη επίσκεψη σε tattoo studio, ούτε την εμπειρία της κλασικής βελόνας.

Για την ώρα, πάντως, η τεχνολογία βρίσκεται στα πρώτα της βήματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά μια ιδέα που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν κυρίως σε εργαστήρια αρχίζει να μετατρέπεται σε πραγματικό προϊόν.

Και αν αποδειχθεί ότι τα μικρά αυτά σχέδια μπορούν να παραμένουν πραγματικά μόνιμα, χωρίς τον πόνο που συνδέθηκε για δεκαετίες με το τατουάζ, τότε ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή να μην αφορά το σχέδιο που επιλέγουμε, αλλά τον τρόπο με τον οποίο το βάζουμε στο δέρμα μας.

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