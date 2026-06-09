Η Amber Luke από την Αυστραλία, η οποία δικαίως διεκδικεί τον τίτλο της «πιο tattooed γυναίκας» στον κόσμο, ταξίδεψε σχεδόν 10.000 μίλια μακριά από την πατρίδα της για «παράνομες» επεμβάσεις.

Η Αυστραλή Amber Luke υπολογίζει ότι έχει καταφέρει να καλύψει περίπου το 98% του σώματός της με τατουάζ και δηλώνει ότι «δεν μετανιώνει» για καμία από τις σοβαρές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, συμπεριλαμβανομένου του επίφοβου χρωματισμού των βολβών των ματιών της.

Για να πετύχει αυτή την εμφάνιση έχει ξοδέψει μια ολόκληρη περιουσία, με τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν το συνολικό κόστος των επεμβάσεων και των σχεδίων σε περισσότερα από 235.000 ευρώ.

Το ταξίδι στη Βαρκελώνη για το «coin slot»

Αυτή τη φορά, η Amber ταξίδεψε μέχρι την Βαρκελώνη της Ισπανίας για να κάνει μια νέα αλλαγή, γνωστή ως «coin slot» στο αυτί της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ενθουσιασμένη που θα πρόσθετε αυτή την αλλαγή στο «ήδη παραμορφωμένο» αυτί της, το οποίο, όπως είπε, «έχει καταστραφεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν». Η ίδια συμπλήρωσε πως ανυπομονούσε πολύ, καθώς πίστευε ότι το αποτέλεσμα θα έδειχνε «απίστευτα γ@mάτο».

Η Amber εξήγησε ότι η διαδικασία του «coin slot» περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας μακρόστενης οπής στον χόνδρο του αυτιού, όπου στη συνέχεια τοποθετούνται πολλοί κρίκοι μαζί. Παράλληλα, κατά τη διαμονή της στη Βαρκελώνη, σχεδίαζε να τοποθετήσει στο χέρι της ένα εμφύτευμα σιλικόνης σε σχήμα φιόγκου («silicone bow»).

Πώς ήταν η Amber Luke πριν από τα τατουάζ;

Η εμφάνιση της Amber ήταν τελείως διαφορετική πριν ξεκινήσει να κάνει τόσα τατουάζ. Αν και έχει περάσει όλη την ενήλικη ζωή της με μελάνι στο δέρμα της, καθώς έκανε το πρώτο στα 16, η μεταμόρφωσή της είναι ριζική.

Όπως έχει εξομολογηθεί, έκανε το πρώτο της σχέδιο απλά επειδή ήθελε να μάθει πώς είναι η αίσθηση της βελόνας. Μέχρι τα 20 της, ωστόσο, είχε ήδη πάρει τη μεγάλη απόφαση ότι ήθελε να καλύψει ολόκληρο το σώμα της.

Πέντε χρόνια αργότερα, η Amber είχε μεταμορφωθεί σε έναν «ζωντανό καμβά», έχοντας σχεδόν κάθε εκατοστό του σώματός της καλυμμένο και φτάνοντας στο σημείο να παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πλέον ελεύθερος χώρος για νέα σχέδια.

Στόχος της, όπως λέει, είναι «να δείχνει απίστευτη» και να μην πάει τίποτα στραβά με τις επεμβάσεις ή την επούλωσή τους, κάτι που θα μπορούσε να της προκαλέσει μόνιμα προβλήματα υγείας.

Γιατί έρχεται στην Ευρώπη;

«Στην Αυστραλία είναι παράνομο, γι' αυτό ήρθα στην Ευρώπη και να κάνω ακόμα τρεις», αναφέρει σε ένα άλλο πρόσφατο βίντεο της, περπατώντας στα στενά της Ισπανίας .

Αξίζει να σημειωθεί ότι διαδικασίες όπως το «coin slot» δεν είναι αυστηρά παράνομες στην Αυστραλία, αλλά υπόκεινται σε εξαιρετικά αυστηρούς κανονισμούς και περιορισμούς, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πραγματοποίησή τους από επαγγελματίες.

Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει απόλυτα την εμφάνισή της και συνεχίζει να αναζητά νέες παρεμβάσεις, με την επιθυμία να ταξιδέψει στην άλλη άκρη του.

Παρ' όλα αυτά, η Amber έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι το γεμάτο τατουάζ σώμα της έχει καταστήσει δύσκολη την εύρεση εργασίας. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ήθελε ποτέ να εργαστεί σε έναν χώρο που θα την απέρριπτε αποκλειστικά και μόνο λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης.

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