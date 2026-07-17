Τρεις μικρές τελείες, χίλιες ιστορίες: Το τατουάζ που μπορεί να σημαίνει από την Αγία Τριάδα μέχρι τις φυλακές

Οι τρεις μικρές τελείες σε ένα τατουάζ μπορεί να σημαίνουν από ισορροπία και αντοχή μέχρι σύνδεση με εγκληματική κουλτούρα.

Ένα τατουάζ με τρεις μικρές τελείες μπορεί να φαίνεται απλό, όμως αποτελεί ένα «ισχυρό σύμβολο» με πολλές διαφορετικές σημασίες και μία από αυτές είναι ιδιαίτερα σκοτεινή. Περπατώντας μια ηλιόλουστη μέρα στην προβλήτα του Μπράιτον, μια μητέρα σχολίασε θετικά το γεμάτο δάκρυ τατουάζ ενός άνδρα, ακριβώς κάτω από το μάτι του.

Λίγο αργότερα, χρειάστηκε να της εξηγήσουν ότι αρκετοί άνθρωποι επιλέγουν αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο ως σύμβολο ότι έχουν αφαιρέσει μια ζωή. Οι τρεις τελείες, βέβαια, δεν έχουν πάντα τόσο ανησυχητική σημασία. Ωστόσο, έχουν μεγάλη θρησκευτική και πολιτισμική σημασία και μπορούν να συνδέονται με πολλές διαφορετικές ερμηνείες.

Οι συμβολισμοί των τριών τελειών

Στην αρχαία ιστορία, οι τρεις τελείες πάνω στο δέρμα είχαν θρησκευτικό συμβολισμό. Σύμφωνα με το Ink Ppl, μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν τον Πατέρα, τον Υιό και την Άγιο Πνεύμα. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις συμβόλιζαν τον κύκλο της ζωής: γέννηση, ζωή και θάνατο. Στη σύγχρονη εποχή, όμως, το μικρό αυτό σχέδιο απέκτησε και άλλες σημασίες κάποιες από τις οποίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τρεις τελείες έχουν συνδεθεί με την κουλτούρα των φυλακών. Μπορεί να υποδηλώνουν σχέση με συμμορία ή να συμβολίζουν τη φράση «Mi Vida Loca», που σημαίνει «Η τρελή μου ζωή». Στη Ρωσία, το συγκεκριμένο τατουάζ έχει παρόμοια σύνδεση, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις θεωρείται σύμβολο εγκληματικής ταυτότητας, ένδειξη εμπιστοσύνης μεταξύ κρατουμένων ή σύνδεση με υψηλόβαθμα πρόσωπα του ρωσικού υποκόσμου.

If you see someone with a three-point tattoo, run as far as you can. 😳.

Hey @grok what does this tattoo mean? pic.twitter.com/17sBdrp2XD July 6, 2026

Μετά τη γνωστοποίηση αυτής της σημασίας, ένας χρήστης στο X έγραψε: «Αν δείτε κάποιον με τατουάζ τριών τελειών, τρέξτε όσο πιο μακριά μπορείτε».Ένας άλλος σχολίασε: «Έμοιαζε με δάγκωμα φιδιού, αλλά υποθέτω πως δεν είναι φίδι». Κάποιος τρίτος πρόσθεσε: «Φανταστείτε να προσπαθείτε να το εξηγήσετε αυτό στη γιαγιά σας».

Από το σύμβολο του εγκλήματος μέχρι την punk κουλτούρα

Στη Γερμανία υπάρχει παρόμοια τάση, αν και αναφέρεται ότι κάποιοι υιοθέτησαν το τατουάζ τη δεκαετία του 1980 απλώς ως σύμβολο επανάστασης και punk αντίδρασης, όχι ως ένδειξη εγκληματικής δράσης. Το τατουάζ με τις τρεις τελείες τοποθετείται συνήθως ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη ή κάτω από το μάτι, ανάλογα με το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει αυτός που το έχει. Όπως υπενθυμίζει το Ink Ppl, το τατουάζ με τις τρεις τελείες μπορεί ακόμη να παρερμηνευτεί, ιδιαίτερα από τις αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, μπορεί να συμβολίζει ότι κάποιος πέρασε δύσκολες στιγμές και βγήκε πιο δυνατός, εκφράζοντας αντοχή, αλλαγή και μια νέα αρχή. Τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί επίσης από πολλούς ανθρώπους της Generation Z, που προτιμούν τα μίνιμαλ τατουάζ και τα σχέδια με λεπτές γραμμές. Για αρκετούς, οι τρεις τελείες συμβολίζουν τη συνέχεια ή την ισορροπία. Ίσως, λοιπόν, πριν κρίνουμε κάποιον από ένα μικρό σχέδιο στο δέρμα του, αξίζει απλώς να τον ρωτήσουμε τι σημαίνει για εκείνον.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ