Το σώμα της έγινε «καμβάς» κακοποίησης: Γυναίκα παλεύει να σβήσει 250 τατουάζ που της χάραξε ο σύντροφός της (vid)
Μια ανατριχιαστική υπόθεση κακοποίησης έρχεται από την Ολλανδία, αναδεικνύοντας τις πιο ύπουλες μορφές ελέγχου και εξουσίας που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα μέσα σε μια σχέση.
Η Γιόκε έπεσε θύμα μιας πρωτοφανούς μεθόδου βίας από τον σύντροφό της, ο οποίος χάραξε πάνω από 250 τατουάζ στο σώμα της. Δεν επρόκειτο για επιλογή ή αισθητική παρέμβαση, αλλά για μια προσπάθεια απόλυτης κυριαρχίας.
Σύμφωνα με την οργάνωση «Spijt van Tattoo», πολλά από τα τατουάζ τοποθετήθηκαν σε σημεία που ο δράστης θεωρούσε ότι είχαν «αγγιχτεί» από άλλους άνδρες, όπως το στήθος και οι γλουτοί, χρησιμοποιώντας το μελάνι ως σφραγίδα ιδιοκτησίας.
Aux Pays-Bas, Joke est l’égérie d’une campagne de la fondation Spijt van Tattoo, qui aide les femmes à effacer leurs tatouages. Pendant plusieurs années, cette Néerlandaise a été victime d’une relation toxique et destructrice. Son ex avait tatoué plus de 200 fois son prénom sur… pic.twitter.com/A0ADqDynxe— 20 Minutes (@20Minutes) April 9, 2026
Η ψευδαίσθηση της συναίνεσης
Ο δράστης, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει το έγκλημα, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι η κοπέλα συναίνεσε στη διαδικασία. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς η Γιόκε βρισκόταν σε κατάσταση ανικανότητας να υπερασπιστεί τον εαυτό της, συχνά αναίσθητη ή υπό πλήρη ψυχολογική χειραγώγηση.
Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει την επικίνδυνη πλάνη ότι η βία εκδηλώνεται μόνο με χτυπήματα, ενώ στην πραγματικότητα περιλαμβάνει την αποδόμηση της προσωπικότητας και την κατάργηση των ορίων του θύματος.
Η δικαστική αδράνεια και η ελπίδα
Παρά τις καταγγελίες της Γιόκε στις ολλανδικές αρχές, η υπόθεση αρχικά δεν προχώρησε λόγω «έλλειψης τεκμηρίων», αφήνοντάς την για χρόνια εγκλωβισμένη σε έναν εφιάλτη.
Σήμερα, η οργάνωση «Spijt van Tattoo» έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία για τη συγκέντρωση 35.000 δολαρίων, ποσό που απαιτείται για την επίπονη και δαπανηρή αφαίρεση των εκατοντάδων τατουάζ με λέιζερ.
Η Γιόκε, παρά το βαθύ τραύμα, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, ελπίζοντας ότι μέχρι το τέλος του έτους το σώμα της θα είναι και πάλι ελεύθερο από τα σημάδια του κακοποιητή της: «Κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να αναστηθεί. Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος», δηλώνει, υπενθυμίζοντας ότι η ανάκτηση της αυτονομίας είναι το πρώτο βήμα για την επιβίωση.