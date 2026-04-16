Το σώμα της έγινε «καμβάς» κακοποίησης: Γυναίκα παλεύει να σβήσει 250 τατουάζ που της χάραξε ο σύντροφός της (vid)

Ολλανδή γυναίκα δέχθηκε το πιο ύπουλο κακοποιητικό χτύπημα, καθώς ο σύντροφός της χάραξε στο σώμα της 250 τατουάζ για να υποδηλώσει την κυριαρχία του πάνω της.

Μια ανατριχιαστική υπόθεση κακοποίησης έρχεται από την Ολλανδία, αναδεικνύοντας τις πιο ύπουλες μορφές ελέγχου και εξουσίας που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα μέσα σε μια σχέση.

Η Γιόκε έπεσε θύμα μιας πρωτοφανούς μεθόδου βίας από τον σύντροφό της, ο οποίος χάραξε πάνω από 250 τατουάζ στο σώμα της. Δεν επρόκειτο για επιλογή ή αισθητική παρέμβαση, αλλά για μια προσπάθεια απόλυτης κυριαρχίας.

Σύμφωνα με την οργάνωση «Spijt van Tattoo», πολλά από τα τατουάζ τοποθετήθηκαν σε σημεία που ο δράστης θεωρούσε ότι είχαν «αγγιχτεί» από άλλους άνδρες, όπως το στήθος και οι γλουτοί, χρησιμοποιώντας το μελάνι ως σφραγίδα ιδιοκτησίας.

Aux Pays-Bas, Joke est l’égérie d’une campagne de la fondation Spijt van Tattoo, qui aide les femmes à effacer leurs tatouages. Pendant plusieurs années, cette Néerlandaise a été victime d’une relation toxique et destructrice. Son ex avait tatoué plus de 200 fois son prénom sur… pic.twitter.com/A0ADqDynxe April 9, 2026

Η ψευδαίσθηση της συναίνεσης

Ο δράστης, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει το έγκλημα, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι η κοπέλα συναίνεσε στη διαδικασία. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς η Γιόκε βρισκόταν σε κατάσταση ανικανότητας να υπερασπιστεί τον εαυτό της, συχνά αναίσθητη ή υπό πλήρη ψυχολογική χειραγώγηση.

Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει την επικίνδυνη πλάνη ότι η βία εκδηλώνεται μόνο με χτυπήματα, ενώ στην πραγματικότητα περιλαμβάνει την αποδόμηση της προσωπικότητας και την κατάργηση των ορίων του θύματος.

Η δικαστική αδράνεια και η ελπίδα

Παρά τις καταγγελίες της Γιόκε στις ολλανδικές αρχές, η υπόθεση αρχικά δεν προχώρησε λόγω «έλλειψης τεκμηρίων», αφήνοντάς την για χρόνια εγκλωβισμένη σε έναν εφιάλτη.

Σήμερα, η οργάνωση «Spijt van Tattoo» έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία για τη συγκέντρωση 35.000 δολαρίων, ποσό που απαιτείται για την επίπονη και δαπανηρή αφαίρεση των εκατοντάδων τατουάζ με λέιζερ.

Η Γιόκε, παρά το βαθύ τραύμα, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, ελπίζοντας ότι μέχρι το τέλος του έτους το σώμα της θα είναι και πάλι ελεύθερο από τα σημάδια του κακοποιητή της: «Κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να αναστηθεί. Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος», δηλώνει, υπενθυμίζοντας ότι η ανάκτηση της αυτονομίας είναι το πρώτο βήμα για την επιβίωση.

