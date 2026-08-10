Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της δόνησης

Ισχυρός σεισμός έπληξε τη δυτική Κολομβία, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή μέχρι τη Μπογκοτά. Τραυματισμοί και ζημιές στην επαρχία Τσοκό.

Ισχυρός σεισμός έπληξε τη δυτική Κολομβία το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας πανικό σε πολλές περιοχές της χώρας και αναγκάζοντας κατοίκους να βγουν στους δρόμους. Η δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για τραυματισμούς και ζημιές σε κτίρια στην επαρχία Τσοκό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το μέγεθος του σεισμού ήταν διαφορετικές, καθώς οι σεισμολογικές υπηρεσίες αναθεώρησαν αρκετές φορές τα στοιχεία. Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ και εστιακό βάθος περίπου 115 χιλιομέτρων, ενώ το αμερικανικό USGS τον υπολόγισε χαμηλότερα, περίπου στα 7,1 Ρίχτερ. Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας έκανε λόγο για 6,6-6,7 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε τεράστια απόσταση

Το επίκεντρο εντοπίστηΣεισμκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσοκό, στη δυτική πλευρά της χώρας. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε Μπογκοτά και Κάλι, ενώ αναφορές υπάρχουν και από περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, αλλά και από τον Ισημερινό και τον Παναμά.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 August 10, 2026

Στη Μπογκοτά, κάτοικοι εγκατέλειψαν κτίρια και συγκεντρώθηκαν στους δρόμους για προληπτικούς λόγους. Βίντεο που άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που κτίρια δονούνται, ανθρώπους να απομακρύνονται έντρομοι και κατοίκους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd August 10, 2026

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην επαρχία Τσοκό. Η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρδοβα-Κούρι ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην Κίμπντο, πρωτεύουσα της επαρχίας.

«Ανησυχούμε για τους μετασεισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει την αποτίμηση των ζημιών και την καταγραφή των προβλημάτων που προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση.

Así se vivió el sismo en nuestro piso 13 en Bogotá. pic.twitter.com/zDWCdlSkDb August 10, 2026

Παράλληλα, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανές νέες δονήσεις. Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας (UNGRD) ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις επιπτώσεις του σεισμού.

JUST IN: 7.4 M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar, Colombia, according to the USGS. pic.twitter.com/xg8QvfvKX1 — Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) August 10, 2026

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Το γεγονός ότι το επίκεντρο βρισκόταν σε σημαντικό βάθος εκτιμάται επίσης ότι επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο έγινε αισθητή η δόνηση σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Τα βίντεο από τις πρώτες στιγμές μετά τον σεισμό αποτυπώνουν το μέγεθος του πανικού. Σε πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις, ενώ πολλοί κάτοικοι παρέμειναν για αρκετή ώρα έξω από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους, φοβούμενοι έναν ισχυρό μετασεισμό.

BREAKING : Footage shows Huge devastation of Famous Catedral the Manizales . https://t.co/TXRzApFAIB pic.twitter.com/feMSBLUSBE — World Updates (@Updatesofwworld) August 10, 2026

Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες στις περιοχές που επηρεάστηκαν, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στην πλήρη εικόνα των ζημιών και στον αριθμό των τραυματιών.

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